〈俄烏衝突〉不斷更新/傳美與盟友將取消俄羅斯的WTO最惠國待遇

俄羅斯入侵烏克蘭已經兩個禮拜，國際不斷祭出制裁，俄烏交戰戰況也備受關注，烏克蘭與俄羅斯外長在土耳其的會談，並未取得明顯進展。

11 日 11:40

路透、彭博等媒體引述消息人士說法報導，美國總統拜登將與七大工業國集團 (G7) 及歐盟領袖一同宣布，取消俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的最惠國待遇，代表將提高關稅或設置進口額。

美國將宣布結束與俄羅斯的正常貿易關係，為加強俄國進口貨禁令與提高關稅鋪路。

11 日 09:25

日本強化制裁俄羅斯措施，原則上禁止高科技產品輸往俄國，包括半導體和通訊裝置等共 57 類品項及技術。先前為防止俄國用於武器生產、從嚴審查的先進工具機等逾 200 品項也會納入， 3 月 18 日起生效。

11 日 06:30

美國國防部官員表示，俄軍過去 24 小時在基輔略有進展，目前距離基輔市中心距離大約 15 公里。

11 日 06:15

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 警告， IMF 可能再度調降全球經濟成長預期，原因是烏俄戰爭和各國對俄國大規模制裁，引發全球貿易萎縮、食品和能源價格大幅飆升，俄國經濟可能嚴重衰退。

喬治艾娃也說，俄羅斯違約不再是「不可能的事」，原因並非俄國沒錢，而是俄國動不了這些錢。國際社會對俄國的空前制裁，將使俄國難以將 IMF 特別提款權（SDR）轉換為貨幣。

11 日 06:00

聯合國難民署 (UNHCR) 表示，自俄國入侵開始，烏克蘭以有超過 230 萬難民迫於戰火遠離家園。

11 日 04:25

高盛 (Goldman Sachs) 宣布退出俄羅斯幾小時後，摩根大通 (JP Morgan) 也宣布跟進，顯示華爾街大銀行正陸續與莫斯科劃清界線。

11 日 04:00

推特把俄羅斯駐英大使館的推文刪除下架。俄使館在推文中指稱，美聯社記者拍到一張烏克蘭孕婦驚恐逃生的照片是假造的。

11 日 02:14

美國財長葉倫 (Janet Yellen) 表示，美國及其盟國正在考慮對俄國實施進一步制裁。她並說俄國入侵烏克蘭將導致通膨居高不下。

11 日 01:30

俄國總統普丁表示，俄國將找到合法的方式，把撤出俄國的外資企業資產收歸國有。

11 日 01:10

高盛成為第一家撤出俄國業務的華爾街大銀行。

11 日 00:00

俄羅斯對 200 多項商品祭出口管制，包括今年年底前禁止出口飛機、汽車等，小麥等農作物在 8 月 31 日之前也不得出口到歐亞經濟聯盟 (EEU) 成員國。



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