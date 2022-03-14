iPhone 14系列傳處理器不同 台積電仍為最大受惠者

蘋果 (AAPL-US) 下半年將推出 iPhone 14 新品，天風國際證券分析師郭明錤預估，iPhone 14 Pro 及 Pro Max 將採用最新 A16 晶片，而 iPhone 14 與 14 Max 則沿用 iPhone 13 系列的 A15 仿生晶片；雖然蘋果藉此拉大中階與高階版規格差距，但兩款處理器同樣由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 先進製程代工，其中 A16 晶片將採 4 奈米製程。

除處理器外，郭明錤近日也在推特透露記憶體規格，他預估，蘋果下半年將推出的所有新機，都會搭載 6GB RAM 記憶體，其中 iPhone 14‌將採用 LPDDR4X，而‌Pro‌系列則採用 LPDDR5。

蘋果日前舉行的春季發表會中，發布多項新品，包括搭載 A15 仿生晶片的 5G iPhone SE 3、M1 晶片的 iPad Air 5 及 M1 Ultra 的 Mac 新機型 Mac Studio，全採用台積電 5 奈米製程；另一項新品 Studio Display 顯示器則搭載 A13 仿生晶片，採用台積電 7 奈米製程。

其中最受市場關注的為 M1 系列最新晶片 M1 Ultra，透過 UltraFusion 封裝架構，連結 2 顆 M1 Max 裸晶，為 M1 系列最高階晶片，並續採台積電 5 奈米製程。

蘋果近年來擴大自研晶片，加速推展技術開發，台積電持續大啖蘋果大單，成最大受惠者。去年蘋果貢獻台積電營收高達 4054.02 億元，較前一年成長超過 2 成，營收占比 26%，今年比重可望再進一步攀升。