「Meta Quest 2」VR眼鏡成本高 Meta薄利多銷推動普及

日本媒體針對美國 Meta(FB-US) 的 VR 眼鏡進行零組件調查後發現，零件成本是產品售價 6 成以上。智慧型手機的零件成本大約 3 到 5 成，相較之下 Meta 的 VR 眼鏡利潤不高，但 VR 眼鏡是元宇宙體驗的重要關鍵，可見 Meta 推動普及的野心。

《日本經濟新聞》在 Fomalhaut Techno Solutions 的協助之下，拆解了 Meta 於 2020 年 10 月時推出的 VR 眼鏡「Meta Quest 2」(記憶體容量 64GB)，並針對零組件進行詳細調查。

Meta Quest 2 包含 VR 眼鏡和兩支手把控制器，使用者在戴上之後，能沉浸在元宇宙的世界當中，全球累計出貨量估計約 1000 萬組。雖然目前 64GB 款式已經結束出貨，但其他記憶體容量不同的款式，使用的零件應該大致相同。

Fomalhaut 推估 Meta Quest 2 的產品成本約 182 美元 (新台幣 5167 元)，當中 VR 眼鏡 156 美元 (新台幣 4429 元)，兩支手把控制器合計 26 美元 (新台幣 738 元)。以當年的零售價格 299 美元來計算，成本約占 60.9%。

Meta Quest 2 的零組件構成和智慧型手機相似，只是使用的零件多為廉價產品。以顯示器為例，Fomalhaut 過去拆解蘋果 (AAPL-US)iPhone 13 Pro Max 發現，OLED 面板的成本超過 100 美元；但是 Meta Quest 2 的 LCD 面板成本只要 30 美元。還有 iPhone 13 Pro Max 的相機成本要 77 美元；而 Meta Quest 2 只要 16 美元、約 1/5 水準。

總成本方面，iPhone 13 Pro Max 的零組件成本約為產品售價的 36.5%，另外谷歌 (GOOGL-US)、華為、三星的暢銷機種約 4 到 5 成，Meta Quest 2 則高達 6 成。由此可見，Meta 是採取薄利多銷的產品推廣戰略。

Meta Quest 2 使用的零組件，若以國家、地區分類的占有率來看，美國 32% 比例最高，日本 20% 排名第二，韓國 12% 排名第三，中國 5% 排名第四，台灣 3% 排名第五。

Meta Quest 2 使用高通 (QCOM-US) 處理器，通訊 IC 也是美國產品。顯示器是由日本廠商生產，占整體成本的近 2 成，應該是 JDI 或夏普產品，無法確定。另外，記憶體是南韓三星產品，電池是中國德賽產品，台灣廠商則供應半導體零件。