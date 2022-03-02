Meta：電信商網路基建不足 元宇宙恐難以實現

臉書母公司 Meta (FB-US) 周二 (1 日) 表示，要實現元宇宙需要低延遲、高速傳輸，然而，目前電信商的網路基礎設施建置不足，若基建沒有大幅改善，元宇宙的夢想恐遙不可及。

Meta 通訊連結副總 Dan Rabinovitsj 表示，電信領域的創新速度較緩慢，目前家庭網路和蜂巢式網路建置未完善，仍無法實現元宇宙，正積極與網路設備合作夥伴合作。

雖然元宇宙發展仍需時日，但已有初期開發專案正在進行中，目前擴增實境 (AR) 與虛擬實境 (VR) 是市場聚焦的重點。Meta 的 Oculus VR 裝置被視為進入元宇宙的重要關鍵，但目前低延遲、高速上傳 / 下載仍是一大挑戰。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 表示，網路連結需要顯著進步，才能使智慧眼鏡、VR 裝置完美體驗虛擬世界的真實感。這意味著網路連接需要比過去都要明顯的變化，大規模沉浸式影片串流這類新技術、趨勢都將採用採用全新類型的網路。

不過，AT&T 執行副總 David Christopher 表示，目前 5G 佈署速度已比 4G 快，電信商正在大量投資布局 5G 網路。

Christopher 認為，目前網路已提供低延遲，穩定速度和高寬頻，未來十年內網路傳輸將會大幅改善，以支持許多產業的實際應用，包括元宇宙的發展。