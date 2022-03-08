莫德納宣示三大公衛策略 將開放mRNA疫苗專利

莫德納 (MRNA-US) 今 (8) 日宣布全球公共衛生策略，將透過三項計畫推展 mRNA 疫苗，包括擴展研發 15 項疫苗、提供 mRNA 技術以及針對中低收入國家開放專利。

莫德納目前臨床產品包含 COVID-19、人類免疫缺陷病毒 (HIV)、利百病毒及茲卡病毒疫苗，後續將以世界衛生組織 (WHO) 與流行病預防創新聯盟 (CEPI) 呼籲的病原體開發 15 項疫苗，預計 2025 年前將疫苗推進臨床試驗。

為了加速更多疫苗發展研究，莫德納將啟動「mRNA Access」新計畫，提供研究人員運用莫德納的 mRNA 技術，針對新興傳染病或被忽視的傳染病開發新疫苗。

執行長 Stéphane Bancel 表示，藉由擴大開發病原體疫苗及啟動新 mRNA Access 計畫，建立出在世界各地皆可取得 mRNA 疫苗技術的平台，並向全球合作夥伴公開莫德納的臨床前製造能力和研發專業知識與技能，共同探索 mRNA 的可能性。

至於專利方面，莫德納表示，不會對 Gavi COVAX AMC 機制內 92 個中低收入國家的製造商強制執行 COVID-19 疫苗專利；而在非 AMC 機制內的其他國家，也可透過合理的商業條款，取得其 COVID-19 疫苗技術授權。

Stéphane Bancel 指出，藉由不在中低收入國家強制執行 COVID-19 相關專利，並以最低價格提供 COVAX 最多疫苗劑量，期望戰勝場全球大流行疾病，同時增加供應量、擴大疫苗產能等，每年將可生產數十億劑疫苗。