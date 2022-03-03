蘋果春季發表會下周登場 新款iPhone SE、iPad Air料將亮相

蘋果周三（2 日）向媒體發布 3 月 8 日（台灣時間 3 月 9 日凌晨 2 點）春季發表會邀請函，預估蘋果將在會上推出支援 5G 網路的新款 iPhone SE 與 iPad Air。

蘋果這次發表會的概念是「Peek Performance」，活動將在 YouTube 與蘋果官網上直播。自 2020 年 3 月新冠億爆發以來，蘋果發表會改採線上發表。

蘋果向媒體發出春季發表會邀請函。（圖片：蘋果）

根據各家媒體與分析師報導，蘋果這次發表會上可能發布支援 5G 網路的新款的 iPhone SE 3 與 iPad Air 5，蘋果先前在 2020 年春季推出 iPhone SE，售價 399 美元，有 Touch ID 指紋辨識系統，據傳這次新款 iPhone SE 3 未含稅定價可能落在 300 美元（約新台幣 8,400 元）。

根據彭博報導，這次將推出的 iPad Air 5 可成為該系列的升級版，預料將升級處理器，並增添 5G 上網功能。

除此之外，蘋果還可能發布 iOS 15.4，將讓使用者戴口罩也可以用 Face ID 解鎖，並增加新的表情符號（emoji）和「通用控制」功能（Universal Control，讓用戶用相同滑鼠和鍵盤操作不同 iPad 和 Mac），以及不需要再依賴第三方支付平台設備的「Tap to Pay」支付功能。

蘋果春季新品發表會對該公司來說沒有傳統的秋季發表會重要，因為秋季發表會鄰年底購物季，通常會推出價格、利潤以及規格更高的 iPhone。此外，蘋果還會在 6 月舉行一年一度的全球開發者大會（WWDC），有時候會公布新硬體產品。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 1.84%，每股暫報 166.18 美元。