大摩警告：抖音短影音競爭強大 Meta營收成長將放緩

臉書最近曾透露必須和抖音短影音競爭用戶眼球，摩根士丹利分析師 Brian Nowak 周三 (2 日) 研究報告針對 Reels 前景進行深入討論，警告 Meta 營收成長將放緩。

臉書母公司 Meta Platforms (FB-US) 曾在法說會上明確表示，公司越來越擔心抖音短影音的競爭，因為抖音短片似乎正蠶食社交媒體平台用戶花在臉書和 Instagram (下稱 IG) 上的時間。該公司也發現，該季的每月活躍用戶人數大降約 100 萬人，這是有史以​​來的頭一回。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 表示：「大眾能花時間的選擇非常多，而抖音這類 app 正相當迅速地成長。抖音有一點不同的是，這家公司已是巨大的競爭對手，而且在龐大的基礎上繼續相當快速地成長。」

針對自家的 Reels 短影片能否迎頭趕上抖音，祖克伯謹慎表示：「我們面對的抖音，是一個巨大許多的競爭者，所以想追趕上還得花一段時間。」

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 針對 Reels 前景進行深入討論，他雖然重申 Meta 股票「加碼」評級，但目標價自 360 美元下調至 325 美元。同時，他也調降 Meta 今明兩年的營收預期，今年預估調降 5%、明年調降 4%。另外，今年 Ebitda 估值也下修 10%、明年下修 15%。

Nowak 仍是力挺 Meta 的多頭，因該股交易價格基於其 2023 年 Ebitda 的估值約為 11 倍。Nowak 認為 Reels 短影音策略最終仍會收穫回報，只是實現這一目標需要時間，而短時間內對公司財務業績的影響將相當大。

Nowak 認為，到 2023 年第四季之前，用戶在 IG 和臉書平台上花費的時間總合中，Reels 的占比將從當前的 6% 提升至 15%。

他補充，由於 Meta 公司優先考慮將 Reel 短片參與率的貨幣化，因此將所耗時間轉為影片，會對營收成長造成阻力，他估計將拖累今年營收 90 億美元，拖累 2023 年年營收 110 億美元。

Nowak 的假設是，到 2023 年第四季，Reel 的變現率將比臉書其他部分低 45%，比 IG 其他部分低 35%。他預估，今年來自 Reel 的廣告營收將達到 36 億美元，明年達到 126 億美元，但 Reel 的營收總額中的 55% 也將支付給內容創建者。

Nowak 的觀點是，長期下來 Reel 在 Meta 廣告營收總額的佔比可達 16%，但同時過程中也會令毛利率承壓，因此他將 2030 年毛利率預期自 79% 下調至 70%。

與此同時，Nowak 也指出，核心臉書平台上的用戶花費的總時間一直在下降，這點相當重要，因為該業務仍在營收總額中佔比達 63%。

「這點，加上臉書上現有分鐘數轉向貨幣化較低的 Reel，對廣告成長恐產生了加成的負面衝擊。」

「我們認為，很重要的一點是，在 Reel 採用期間，持續觀察用戶在核心臉書和 IG 上花費的時間趨勢，來衡量用戶參與度逐步增加的情形。」

Meta 周三收低 3.57% 至每股 208.11 美元，盤後續跌 0.53%，報每股 207 美元。今年迄今該股價已下跌 39%。