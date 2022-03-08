〈俄烏衝突〉美國若禁運俄國石油 全球經濟會受到哪些衝擊？

美國可能禁止俄羅斯石油進口，引發布蘭特原油周一飆漲、直逼每桶 140 美元，俄羅斯副總理警告，禁運令可能導致油價漲至每桶 300 美元，對世界經濟造成災難性影響。這種對俄國前所未見的制裁，會對全球經濟帶來什麼衝擊？路透從以下六大面向剖析

1. 油價飆紀錄

西方國家雖然還沒有制裁俄國能源，但一些顧客已經開始閃避俄國原油，以免之後捲入麻煩的法律問題。

俄國是全球僅次於美國和沙烏地阿拉伯的產油國，2020 年一天出口將近 500 萬桶油，將近一半出口到歐洲，42% 銷往亞洲和大洋洲。美國去年約 8% 石油和精煉產品從俄國進口。

摩根大通預測，如果俄國原油供給持續中斷，布蘭特可能在今年底前漲至破紀錄的每桶 185 美元，瑞銀集團商品分析師 Giovanni Staunovo 預測，戰事若持續下去，布蘭特可能突破每桶 150 美元。

然而，路透調查的多數經濟學家預測今年均價低於 100 美元。

2. 通膨震撼

天然氣已創空前新高，在能源成本高漲之下，歐洲和美國未來幾個月的通膨率可能升破 7%，侵蝕一般家庭的購買力。

根據經驗，以歐元計算，油價每漲 10%，歐元區通膨就會上升 0.1 到 0.2 個百分點。從今年元旦以來，布蘭特原油以歐元計算上漲約 80%。

而在美國，一桶原油每漲 10 美元，通膨率就會上升 0.2 個百分點。

根據經驗，美國一桶原油每漲 10 美元，通膨率就會上升 0.2 個百分點。(圖: AFP)

俄國除了是原油供應大國，也是農作物、化肥和鈀金、鎳、煤炭、鋼鐵出口大國。將俄國經濟從交易系統中剔除，已經影響到眾多產業，也使全球糧食安全更緊張。

3. 全球經濟成長受打擊

禁止俄國石油外銷將使世界經濟更難從疫情中恢復元氣。歐洲央行 (ECB) 的初步預估顯示，在基本情境下，戰爭將使歐元區今年的國內生產毛額 (GDP) 減損 0.3 到 0.4 個百分點，而在嚴重情境下，減幅恐達 1 個百分點。

美國聯準會 (Fed) 預測一桶原油每漲 10 美元，GDP 將短少 0.1 個百分點，但民間機構預測的衝擊較輕微。

俄羅斯受到的影響將立即且廣泛得多，摩根大通預測俄國 GDP 從高峰到谷底的降幅預估為 12.5%，與 1998 年俄國金融危機 (10%)、2008 年金融海嘯 (11%)、COVID-19 疫情衝擊 (9%) 相去不遠。

4. 對央行決策影響？

對 Fed 來說，通膨已被證明影響力極大，主席鮑爾曾表示，3 月開始必須升息。ECB 升息的急迫性較小，因為勞動力市場仍有閒置情形，而且靠歐洲自身經濟帶來的通膨仍相對少。

5. 俄國原油替代品中期難尋

從疫情中復甦的經濟對原油需求日益升高，但戰爭卻讓供給吃緊，各國承受著增產的壓力，落實綠能承諾的進度面臨考驗。雖然目前解除伊朗制裁使其原油重返市場的談判有進展，高油價也鼓勵美國頁岩油供給，但都無法迅速彌補俄國石油一旦斷供造成的缺口。

BlueBay 資產管理公司高級企業分析師 Alex Collins 說：「潛在的供給衝擊極大，中期來說無法快速找到替代品。這代表唯一的緩衝只能靠石油和石油相關產品的價格通膨來提供。」

6. 長期影響：中俄天然氣合作、再生能源發展

俄國和西方的對立，將拉近莫斯科和北京的距離，但目前中俄之間的能源基礎建設還不多。

風險諮詢機構 Verisk Maplecroft 亞洲分析師 Kaho Yu 說：「雖然俄羅斯的東向策略，將加速中俄之間的天然氣合作並建置天然氣設施... 但比起歐洲已經發展成熟的市場，中俄間的發展才剛起步。」

中俄間的能源合作才在起步階段。 (圖: AFP)

另一方面，多國為了降低對俄國能源的依賴，中長期來看，可能帶動再生能源發展。

荷蘭伊拉斯姆大學鹿特丹管理學院教授 Wolfgang Ketter 說：「我們應該把投入天然氣、煤炭和石油的補貼轉移到再生能源發電、電動車和充電設施、提升建築能源效率。」