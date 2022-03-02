〈俄烏衝突〉傳北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮聲請破產

多家外媒周二 (1 日) 引述消息人士報導，負責俄德天然氣管線項目的北溪二號公司 (Nord Stream 2 AG)，因制裁面臨財務困境，已裁掉公司上百名員工並暫停營運，甚至考慮聲請破產。

在俄羅斯宣布烏克蘭東部的頓內茨克 (Donetsk)、盧甘斯克 (Lugansk) 獨立後，德國上周關閉北溪二號天然氣管線，並停止審核程序，美國隨後跟上，對北溪二號公司和企業高層祭出制裁。

瑞士地方政府高級主管 Silvia Thalmann 表示，受制裁影響，北溪二號公司面臨巨大的支付困境，且已裁掉所有員工，人數約 106 人。

瑞士報紙《Blick》透過網站發布 Silvia Thalmann 的受訪影片，Thalmann 說：「這並非大規模裁員，只有當公司繼續存在的時候，才會進行大規模裁員，就目前情況來看，這已經是破產。」

路透報導，有消息人士透露北溪二號公司正在考慮聲請破產，最快本周於瑞士法院啟動破產程序。

北溪二號公司在瑞士註冊成立，母公司是俄羅斯天然氣巨頭 Gazprom，該公司去年才完成這條由俄羅斯波羅的海海底通往德國的天然氣管線，耗資 110 億美元。

針對破產相關報導，北溪二號公司沒有發表評論，Gazprom 拒絕置評。