俄烏大戰震盪能源市場 OPEC+秘書長巴爾金都：全球面臨遊戲規則改變的局面

石油輸出國組織 (OPEC) 秘書長巴爾金都 (Mohammad Barkindo) 周一 (7 日) 表示，能源價格飛漲之際，OPEC 的使命仍然是充當可靠的供應者。

俄國入侵烏克蘭後，能源產業動盪，引發供應擔憂並將價格推至歷史新高，油價創 2008 年以來首次突破 130 美元，歐洲天然氣價格目前也漲至高點紀錄。他表示，OPEC 無法控制當前事件，「目前地緣政治已經接管並決定了市場的步伐。」

儘管如此，OPEC + 仍選擇保持產量穩定。該組織於 3 月 2 日召開會議，決定 4 月份維持先前增產 40 萬桶 / 日的計畫。

自 2020 年 4 月新冠疫情削弱了石油產品需求以來，OPEC + 已自市場撤出了近 1000 萬桶 / 日，接著自去年 8 月起每月增產每日 40 萬桶，目標是在 2022 年 9 月之前將產油量回復到疫情爆發前水準。

俄國是全球大型石油生產國之一，也是全球第二大天然氣生產國，美國與西方盟國對俄國的金融制裁也間接影響了俄國能源產品，且美國尚可能實施更多制裁。

提到俄羅斯武力犯烏的持久影響，巴爾金都直言道：「就能源轉型而言，我們面臨的可能是改變全球遊戲規則的局面。」

巴爾金都表示，雖然先前很猶豫是否接受訪談，但他認為，以當今全球危機時期而言，保持溝通管道暢通是很重要的一件事。「我們所有能做的事情就是，維持路線不變。」