〈能源盤後〉俄油恐遭禁運 WTI原油登逾13年高點 盤中突破130美元關卡

原油期貨價格周一 (7 日) 大漲，創 13 年多最高收盤價，且盤中高點一度突破 130 美元關卡，係因俄羅斯石油進口禁令增強了市場動能。

美國國務卿 Antony Blinken 周日表示，美國正考慮與歐洲和北約盟國「協調」對俄羅斯石油實施進口禁運，作為制裁手段。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.72 元或 3.2%，收每桶 119.40 美元，為最近月 WTI 期貨自 2008 年 9 月 以來最高收盤價，盤中高點達 130.50 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 5.10 美元或 4.3%，收每桶 123.21 美元，為 2012 年 4 月 以來最高收盤價，盤中高點達 139.13 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.7%，收每百萬 Btu 4.833 美元

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收近每加侖 3.572 美元，零售汽油價格周一每加侖已達 4 美元。。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.9%，收每加侖 3.922 美元，本周上漲近 35%。

市場推動力

SPI 資產管理公司管理者 Stephen Innes 表示，市場正在為俄羅斯石油供應衡量價格，同時也在價格上反映伊朗石油供應，但損失俄羅斯原油造成的缺口大於潛在伊朗原油的供應量。

美國國務卿 Blinken 在國情咨文中表示，白宮正與歐洲盟國協調對俄羅斯石油進口實施禁令的可能性，同時試圖減輕這類禁令對全球供應量的衝擊，此舉恐讓已經居於高位的油價更加飛升。

英國《金融時報》報導，英國正考慮禁止進口俄羅斯石油，但德國已經拒絕該提案。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告表示：「由於一些買家自願禁買，以及黑海周邊的物流問題，所以市場已經將供應緊張納入考量，但因為俄國是歐洲和亞洲的主要原油供應國之一，對俄羅斯原油的任何官方限制仍會讓石油市場平衡面臨更大挑戰。」

「對美國來說，俄羅斯原油進口量相較小，2021 年平均約為 19.8 萬桶 / 日 (僅占美國進口總量的 3% 左右)，因此若只有美國禁止進口，短時間內可能不會損害全球原油供應，但這可能會持續支撐市場情緒。」

然而，事實上一些俄羅斯原油已經面臨禁運處境，難以找到買家。

加拿大皇家銀行資本市場全球商品策略主管 Helima Croft 周一報告寫道，俄羅斯原油出口短缺可能膨脹到 300 萬至 400 萬桶 / 日，市場本周可能加速搶購原油以填補該空缺，因為白宮示意將禁運俄羅斯原油，且關鍵能源市場參與者不願被指責發戰爭財，所以選擇持續退守。

彭博社周日報導，沙烏地阿拉伯提高了所有地區的價格，將其下個月運往亞洲的阿拉伯輕質原油價格較基準調漲每桶 4.95 美元。

路透社報導，市場對世界強權與伊朗達成核裁軍協議抱持質疑態度也有助於推升原油價格。核協議可讓伊朗原油為市場挹注新供應量。

