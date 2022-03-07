分析師警告：一旦美歐禁止俄羅斯石油進口 油價看向每桶150美元

自普丁入侵烏克蘭以來，美國和歐盟一直不願對俄羅斯的石油和天然氣出口實施制裁，因為西方盟國擔心，這可能衝擊歐洲能源供應，帶來油價暴漲。

因此，在這一議題正式被搬到檯面上，立刻帶來的市場恐慌，避險需求及油價飆升。分析人士認為，如果西方國家禁止進口俄羅斯石油，國際原油價格可能會飆升至每桶 150 美元。

RBC Capital 分析師 Helima Croft 在最新報告指出，雖然有些人仍然伊朗協議將補充急需的石油，但一方面這一協議還未能完成，就算達到，金額還是太小，無法彌補俄羅斯的供應中斷。

雖然真正的禁令還未實施，但貿易商、煉油商、銀行、保險公司和油輪船主，目前已經不願接受來自俄羅斯的產品，實際的中斷已在逐漸發生。

Energy Aspects 研究主管 Amrita Sen 周三表示：「由於銀行制裁，我們估計約 70% 的俄羅斯原油出口無法進行。也就是每日 380 萬桶。」

Again Capital 合夥人 John Kilduff 指出，石油市場似乎認為，對俄羅斯石油的制裁即將到來。他說：「這些是我們無法彌補的，這就是這個市場緊張不安的原因。」

根據能源資訊公司根據航運數據和對貿易商的採訪估計，上周俄羅斯的原油和成品油出口量下降了三分之一，達到每日約 250 萬桶。

澳盛銀行資深大宗商品策略師 Daniel Hynes 認為，一旦制裁措施成真，可能影響每日約 500 萬桶的原油供應，這包括輸油管道和海運在內。

JTD Energy Services 創辦人 John Driscoll 表示，在 2008-2009 年的金融危機期間，在油價於 2008 年 7 月達到每桶 150 美元左右時，需求受到了破壞。不過，當前這波漲勢是由供應驅動的，在市場安定下來之前，油價可能還會超過這一水準。