〈俄烏衝突〉美國兩黨提立法綱要 推動俄羅斯石油禁運並結束貿易關係

美國國會周一 (7 日) 宣布一項兩黨立法綱要，除了推動俄羅斯石油禁運法案之外，還將尋求結束與俄羅斯、白俄羅斯的正常貿易關係，草案最快周三於眾議院表決。

面對越來越多聲浪壓力要求對俄羅斯實施能源制裁，國會兩院貿易委員會領袖周一公布一項框架協議，旨在向俄羅斯經濟施壓，根據聲明：「因俄羅斯無端攻擊烏克蘭人民，我們已就俄羅斯能源產品禁運並暫停與俄羅斯、白俄羅斯正常貿易關係的立法途徑達成共識。」

此外，阿拉斯加州共和黨參議員 Lisa Murkowski 和西維吉尼亞州民主黨參議員也在尋求俄羅斯石油、石油產品和天然氣的單獨立法，目前已得到 18 名參議員支持。

美國政府官員持續和歐洲盟友就能源禁運進行討論，盼盡可能降低這項行動對美國消費者的影響。目前美國約 3% 的原油和 8% 的原油產品仰賴俄羅斯進口。

上述協議還將授權美國總統拜登 上調自俄羅斯與白俄羅斯的產品進口關稅，並要求美國貿易代表尋求中止俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的參與資格，同時在國會同意與滿足其他條件的情況下，賦予拜登在緊張局勢緩和時恢復與俄羅斯和白俄羅斯貿易關係的權力。

即使沒有獲得國會表決同意，拜登也能採取緊急或其他權力來實施石油禁運，以便在局勢趨緩或油價急遽攀升之下，具備更大的靈活性來取消貿易限制。

然而白宮迄今對俄國能源禁運令一直保持不置可否的態度，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 周一表示，目前未對相關立法做出決定，也尚未提議實施進口限制措施。