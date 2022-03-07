虎年債市先蹲後跳 專家：此類債種是標配

美國通膨率居高不下，聯準會 (Fed) 立場更加轉鷹，也使得公債殖利率上揚，近期債市表現承壓。雖然債券殖利率走升，但在美國景氣復甦強勁、通膨今年可望逐漸回落、市場資金充沛等利多因素之下，虎年債市可望呈現先蹲後跳格局，債市修正反而創造進場良機，其中，美國非投資等級債具有企業獲利穩健、違約率低、最具明日之星機會等三大優勢，吸引買盤持續進駐。

聯準會轉鷹 債市短期承壓創造買點

高通膨使然，聯準會展現控制通膨決心，升息、縮表在即，也讓債市承壓。儘管如此，今年仍有三大利多因素支撐債市表現，中長期持續看好。

首先是美國經濟復甦強勁，雖然提供 Fed 升息籌碼，但貨幣政策緊縮之際，仍需兼顧經濟成長及就業市場，三者之間取得平衡，此情況之下，預期美債殖利率今年上揚空間有限。

二、通膨今年終將自高點回落：全球已開始朝向與新冠病毒共存，消費者也準備好恢復正常消費活動，此些轉變將有助於供應鏈瓶頸及勞動力短缺逐步獲得改善，最終將致使通膨下降，並降低 Fed 進一步升息及縮表的動機，緩解未來長債殖利率上揚壓力。

三、市場資金依然充沛：過去兩年，全球各央行大放水，其中，QE 規模最大的三大央行中，目前僅有 Fed 停止新增購債，歐洲及日本央行仍持續擴大資產負債表到 2023 年。

眾多利多因素支撐之下，今年債市可望呈現先蹲後跳格局，從過去經驗來看，亦是如此！啟動升息循環前，不確定性因素發酵，促使殖利率走揚；正式開始升息循環後，不確定因素消除，殖利率逐漸滑落。此情況下，今年美國升息啟動後，殖利率可望複製 2016 年回落情境，使得殖利率較高的債種具有表現潛力。

美國非投資等級債擁 3 大優勢 最具漲相

2021 年債市中，美國非投資等級債表現明顯領先，即使今年殖利率明顯走揚，債市資產普遍走跌之下，它也相對抗跌，主要是美國非投資等級債具有 3 大優勢，仍是 2022 年債券資產的首選之一。

一是美國企業獲利表現佳：美國製造業及服務業復甦力道佳，資產表現可期，更帶動企業獲利表現，Factset 研究資料顯示，美國標普 500 企業今年每股盈餘上看 222 美元 (成長 8.4%)，顯示經濟復甦動能可望延續。

二是違約率低：美國經濟復甦強勁，有助於企業財務健全及違約率降低，美國非投資等級債 2021 年 12 月違約率維持在 0.27%，接近歷史低點。

三是明日之星機會增加：去年信用評等被調升的非投資級債面額達 6090 億美元，創近 20 年新高，隨著美國經濟繼續復甦，預估明日之星將持續增加，並成為非投資級債續漲的重要動能之一。

挑選優質美國非投資等級債基金訣竅

如何挑選優質的美國非投資等級債基金呢？專家建議可以參考兩大原則，首先團隊多空歷練經驗豐富：投資團隊穩定，要能夠經歷數次多空循環。

二是基金投組能否靈活配置：正所謂獲利關鍵有 9 成以上來自於投資組合配置，顯見投組彈性調整的重要性。

尤其近年來市場震盪頻繁，更加考驗投資團隊因應市場、靈活調整的資產配置能力。以野村 (愛爾蘭) 美國非投資等級債投資團隊為例，成立逾 20 年，管理旗下資產度過多個景氣循環週期，經歷險峻的市場環境。同時採用獨創的千里馬投資策略，打造具潛力的投資組合，使得野村 (愛爾蘭) 美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投組表現，比參考指標 (ICE 美國銀行美林美國高收益債券限制指數) 組合表現更有潛力。詳見下表。

該團隊績效實力更不在話下，以野村 (愛爾蘭) 美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)TD 美元月配級別為例，短中長期績效均位於同類型基金的前 1/2，表現相對卓越。

此外，值得一提的是，該檔基金除了投資一般非投資等級債之外，也積極布局明日之星，目前持有 Fallen Angel 非投資等級債近 20%，可望迎接升息啟動後的表現漲勢！

展望後市，野村企業研究暨資產管理公司 (NCRAM) 執行長暨投資長高大維 (David Crall) 認為，投資人短期對聯準會貨幣政策的過度臆測及反應，反而創造非投資級債的投資良機，特別是信用評等較高的 BB 級債，在違約風險維持在低檔不變的情況下，遭遇較大價格的修正，創造了更好的投資吸引力，今年將是美國非投資等級債大放異彩的絕佳時機。

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