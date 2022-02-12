新債王：Fed明顯落後於曲線 升息幅度將超預期

素有「新債券天王」之稱的 DoubleLine Capital 首席執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週五 (11 日) 表示，通膨意外地持續飆升，聯準會明顯落後於通膨曲線，預估聯準會升息幅度將超乎市場預期。

美國勞工部週四 (10 日) 公布，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7.5%，超乎市場預期的 7.2%，創 1982 年 2 月以來新高，不包括食品和能源價格的核心 CPI 比去年同期揚升至 6%，創 1982 年 9 月以來新高。

岡拉克週五接受外媒專訪時稱：「大家都同意的一件事是，通膨持續驚人地攀升，今年晚些時候經濟活動減弱的可能性非常高... 聯準會明顯落後於曲線，將不得不比市場預期地更大幅地升息。我猜他們將不斷地升息，直到出現問題，這情況總會發生。」

岡拉克預估，2022 年美國 CPI 將維持在 5% 的水平，懷疑通膨不會像聯準會預測般減速，部分原因是供應鏈的問題。

岡拉克表示：「我確實預計通膨會下降，但下降的速度和程度將令人失望，美國 CPI 超出預期有多少個月了？相對於其他投行，我們一直是鷹派。」

岡拉克預測聯準會今年將升息 5 次，3 月份升息 50 個基點的可能性為三分之一。

他提到：「隨著利率越來越高，每項風險資產都必要根據這些更高的利率重新定價。」

週五美債殖利率曲線趨平，10 年期美債殖利率徘徊在 1.91% 左右，2 年期美債殖利率約來到 1.88%。

這位新債券天王預測，10 年期美債殖利率今年可能升破 2.5% 甚至 3%，不過殖利率曲線將會進一步趨向平坦。