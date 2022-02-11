布拉德更鷹派言論 市場猜測Fed可能「緊急行動」

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (10 日) 更偏鷹派的發言，引發市場猜測聯準會 (Fed) 可能在利率會議前展開緊急行動。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表態支持聯準會在 7 月 1 日前將利率上調 100 個基點、第二季開始大幅縮減資產負債表，對下月升息 2 碼抱持開放性的態度。

布拉德稱：「下月升 2 碼是對我們在 2021 年遭遇的意外通膨衝擊的明智反應，這是我們沒有預料到的」，不過他表示將聽從聯準會主席鮑爾的意見。

布拉德還提到，縮減資產負債表可能需要出售資產，而且 1 月份的通膨數據令他擔憂，聯準會應該對考慮臨時召開會議 (inter-meeting) 升息抱持開放態度。

布拉德更鷹派的言論，讓市場熱議聯準會可能下月升 2 碼或是召開緊急會議升息。CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下月升息 2 碼機率來到 98%，全年升息 7 碼的機率攀升。

SGH 宏觀策略師 Tim Duy 表示：「我不會對週五 (4 日) 或下週一聯準會召開緊急會議感到訝異，儘管這是瘋狂激進的行為。」

不過，其他聯準會官員週四表態，沒有必要以激進的舉措開啟升息循環。準里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週四對一次升息 2 碼抱持開放態度，但認為目前沒有必要這樣做。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週四稱：「升息不是我的偏好，疫情的揮之不去以及聯準會已發出明確訊息，表明其準備採取行動的事實，市場已消化聯準會明確傳達的退場訊息。」