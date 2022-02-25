〈俄烏衝突〉俄軍已進入基輔 車諾比核電廠淪陷

俄羅斯週四 (24 日) 開戰烏克蘭，俄軍發動陸、海、空襲擊，從北、東、南面包夾烏克蘭，烏克蘭證實，兩軍激戰後，俄軍已奪下車諾比 (Chernobyl) 核電站與其周邊地區，隨後烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍已進入首都基輔 (Kyiv) 。

烏克蘭總統澤倫斯基表示：「俄軍已進入基輔，他們以我為首要目標，我的家人為次要目標，俄國欲透過摧毀國家元首，而在政治上滅亡烏克蘭。」

烏克蘭總統澤倫斯基：俄軍已進入基輔。(圖片：AFP)

俄軍發動二戰以來俄國對歐陸國家發動的最大型攻擊，烏克蘭國防部稍早表示，烏克蘭目前已烏克蘭領土上部署超過 60 個俄羅斯營戰術群，相當於 3 萬至 6 萬名兵力的軍隊，俄國正準備發動新一波攻擊，首要目標是烏克蘭首都基輔。

英媒報導，英國首相強生與澤倫斯基通話時表示，澤倫斯基與其內閣若必須離境烏克蘭、成立流亡政府，英國將提供政治庇護與必要支持。

俄軍奪下車諾比後的核輻射安全問題令人備感擔憂，國際原子能總署 (IAEA) 表示，烏克蘭已通知 IAEA 車諾比核電廠廠址內所有設施，烏克蘭稱現場沒有人員傷亡和破壞。

烏克蘭總統澤倫斯基稱，烏軍為保衛車諾而奮戰，以避免 1986 年悲劇重演，俄方此舉等同於向整個歐洲宣戰。

烏克蘭總統府首席顧問波多利雅科 (Mykhailo Podolyak) 表示：「俄軍已奪下首都基輔北方的車諾比核電廠廠址，俄軍發動絕對毫無意義的攻擊之後，已不可能稱車諾比核電廠是安全的… 這是當今歐洲面臨的最嚴重威脅之一。」

烏克蘭總統前首席顧問諾維科夫 (Igor Novikov) 表示：「需要非常認真地對待失去車諾比對歐洲的威脅，烏克蘭在車諾比有 15 個活躍核反應堆和核廢料，一次砲擊未命中，歐洲每個人都將面臨一場重大的核災難，不僅是烏克蘭，整個歐洲都處於重大危險之中。」

車諾比爆炸是一件發生在前蘇聯統治下烏克蘭境內車諾比核電站的核子反應爐事故 (圖片：AFP)

車諾比爆炸發生在 1986 年 4 月 26 日，這是一件發生在前蘇聯統治下烏克蘭境內車諾比核電站的核子反應爐事故，事故的主因是當時核子反應爐進行緊急停機，操作人員在後備供電測試時因操作不當，最終使功率急遽增加，反應爐破裂爆炸，此事件為世界上最嚴重的核事故之一。