俄烏開戰 散戶大買黃金、VIX 同時做空科技股

俄烏兩國衝突持續惡化，在俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 下令進軍烏克蘭後，引發全球金融市場動盪。有調查數據顯示，散戶在近日大舉買入黃金以及恐慌指數 VIX 的 ETF，同時拋售科技類股。

Vanda Research 的一份研究報告發現，在俄烏危機惡化的情況下，散戶投資者已大量轉向黃金 ETF。研究人員表示，黃金出現了自疫情最嚴重時期以來的最大單週資金流入。僅在周四 (24 日) 當天，黃金價格就飆升超過一年多以來的新高。

報告中也顯示，散戶同時也在搶進追蹤 VIX 的 ETF，並加碼放空科技股。報告指出，投資人的注意力已從美國聯準會 (Fed) 升息議題轉向日益嚴重的地緣政治危機

隨著俄烏開戰，散戶買入的標的包括 ProShares 二倍做多波動率指數短期期貨 ETF (UVXY-US) 和 ProShares 三倍放空型指數基金 (SQQQ-US)。

Vanda 研究人員 Marco Iachini 和 Giacomo Pierantoni 在報告中表示：「隨著俄烏衝突的惡化，戰情持續升溫，散戶投資暫時擺脫對升息的憂慮，進而轉向關注此次地緣政治危機的贏家和輸家。

俄羅斯週四全面入侵烏克蘭，引爆全球市場巨震，繼亞股、歐股接連下滑後，美股早盤遭遇暴擊，資金大舉轉向避險，黃金、美元走強，美債殖利率一度摜破 1.85%。

不過，美國總統拜登盤中宣布對俄羅斯實施第二波制裁，投資人逢低買入科技股，美股尾盤出現逆轉，道瓊自早盤大跌逾 850 點後翻紅，收漲近 100 點，那指告別熊市收漲 3.34%。