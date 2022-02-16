調查：標普500指數還要再跌16% Fed才會出手救市

根據美國銀行 (BofA) 在週二 (15 日) 公佈的最新調查顯示，有 30% 的受訪基金經理人認為，美股標普 500 指數可能需要較再跌 16%，才會見到美國聯準會 (Fed) 出手救市。

根據美銀 2 月份的基金經理調查，約有 30% 的受訪者表示，標準普爾 500 指數需要跌至 3,698 點，才能實現「聯準會看跌期權」(Fed Put)，意味著股市較週一收盤價還要再跌 16%，落至 2020 年 12 月以來的低點。

聯準會看跌期權是指，在股市大幅下跌之後，聯準會通過制定貨幣政策，來終結股市急遽下跌的情況。

以週一的收盤價來計算，標普 500 指數今年迄今已經下跌 7.6%，並曾短暫陷入修正，意味著較近期高點下跌 10%。

由於投資者預期 Fed 將實施多次升息來讓通膨降溫，近期股市因此受到重創。若是再下跌 16%，將會進入熊市，意味著從近期高點下跌 20%。標普 500 指數在 1 月初曾創下 4,818.12 點的歷史新高。

美銀也表示，只有 30% 的基金經理預計 2022 年將出現熊市，有 66% 的基金經理不這麼認為，所以股市情緒並非極度悲觀。報告中也指出，看跌的觀點主要是由於升息和對經濟成長放緩的擔憂推動的。

SEI 投資管理部門首席市場策略師 James Solloway 在先前一份報告中表示，他認為對於長期投資策略來說，修正是僅是暫時性挫折。自 1966 年以來的所有修正行情中，約有一半都在不到 5 個月的時間內自行解決。