專家：波動乃正常現象 熊市並未逼近

美股在今年 1 月份大幅下挫後，2 月份的走勢依然震盪。對於企業獲利、通貨膨脹、升息和 Omicron 變種病毒等擔憂仍然持續。但是，有部分市場專家認為，投資者不應過於擔心，波動是正常現象，並且市場修正在任何牛市中都是健康且常見的現象。

道瓊指數和標準普爾 500 指數在上個月底跌入修正，但隨後反彈，目前距離歷史高點下跌 5% 到 7%。納斯達克指數則仍處在修正中，較歷史高點下跌約 14%。投資者無疑仍處於憂心的狀態。衡量市場恐慌的 CBOE 波動率指數 (VIX) 今年上升了 50% 以上。

不過，修正並不一定意味著進一步的大跌。事實上，很少有分析師預測未來美股將迎來漫長且痛苦的熊市，也就是股市從近期高點下跌超過 20%。

SEI 投資管理部門首席市場策略師 James Solloway 在一份報告中表示，對於長期投資策略來說，修正是僅是暫時性挫折。自 1966 年以來的所有修正行情中，約有一半都在不到 5 個月的時間內自行解決。

Solloway 補充表示，更高的波動性並不意味著我們可能在不久的將來走向熊市或衰退，起伏是投資週期正常的一部分。

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core 的 ETF 基金經理 Dan Cupkovic 也表示，「這是一次正常的回調」。儘管最近幾週各國央行發出鷹派訊號，讓投資者感到不安，但他預計通膨會隨著時間的推移而降溫，未來幾年應該還是可以有低利率的資金。

Cupkovic 也駁斥了熊市早該出現的論點。他表示，2 年前華爾街就曾跌進熊市，當時由於疫重創美國經濟，美股在 2020 年 3 月暴跌。在此之前，美股一直在飆升。

「對投資者來說，當時真是一帆風順。美股直線上漲。人們也更加自滿，但現在的情況並非如此。VIX 比 2019 年底高出 60% 以上。」Cupkovic 說道。