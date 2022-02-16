元宇宙助攻 今年AR/VR裝置出貨量上看1419萬台年增逾4成

元宇宙 (Metaverse) 熱潮帶動全球 AR/VR 裝置需求看漲，研調機構集邦科技 (TrendForce) 今 (16) 日預估，今年全球 AR/VR 裝置出貨量將達 1419 萬台，較去年約 986 萬台，年增 43.9%，其中，微軟(MSFT-US) HoloLens 2、Meta(FB-US) Oculus Quest 2 將分別拿下 AR、VR 市占冠軍。

集邦表示，元宇宙議題帶動品牌廠積極布局，但目前 AR/VR 裝置市場仍未出現爆發性成長，主因受零組件短缺、新技術開發難度影響，考量裝置外觀與體積，難度較高的光學技術 Pancake 設計成為新品首選方案，並搭配眼球追蹤、6DoF 等各種追蹤回饋技術，皆影響新品開發進程。

隨著新品開發進程受限，集邦認為，2023 年前將由 Meta 的 Oculus、微軟的 HoloLens 坐穩主流地位。

觀察目前消費市場，集邦分析，現階段以介在 200-400 美元的 Oculus Quest 2 為大宗，預期兩年內 Oculus 將再推出進階版產品，訂價則可望在補貼政策下達約 500 美元，商用市場則以 3500 美元的 HoloLens 2 等千元機種為主。

隨著 Meta、微軟積極布局 AR/VR 市場，傳出蘋果 (AAPL-US) 今年也將推出相關產品加入競爭，集邦認為，考量硬體性能、毛利率，預期蘋果將鎖定商用市場，並採取 HoloLens 的定價策略，以上千美元的硬體售價搭配每月訂閱制的軟體方案推廣。