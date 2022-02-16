賣股又捐股！馬斯克持股數卻上升了

特斯拉執行長馬斯克去年大規模出售股票、行使選擇權，以及捐股做公益，累計總額將近 220 億美元，不過歸功於薪酬方案，馬斯克持股不減反增。

週一 (14 日) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克去年出售價值 160 億美元的股票，去年 11 月又將 500 萬股股票捐給某間未公開名稱的慈善機構，使得馬斯克拋售特斯拉股票總額將近 220 億美元。

馬斯克貌似一直拋售手上的特斯拉持股，但由於薪酬方案設計，馬斯克仍擁有特斯拉更多的股票。

馬斯克賣股又捐股 特斯拉持股數卻上升了 (圖片：AFP)

馬斯克在 2012 年獲得特斯拉 2280 萬股選擇權作為薪酬獎勵，價值約 280 億美元並在去年秋天開始行使選擇權，以 6.24 美元的行權價格轉換成一股特斯拉股票。

每次行使選擇權，他都會同時賣出股票來繳稅，使得他在賣出數十億美元的股票來付稅同時，也以超低價格累積更多的特斯拉股票，提高他對特斯拉的所有權。

馬斯克目前擁有 1.726 億股特斯拉股票，即特斯拉 17% 的股份。據最新彭博全球億萬富豪排行榜，馬斯克的凈資產為 2270 億美元。

馬斯克下一個薪酬方案將於 2028 年到期，這個方案的激勵要比 2012 年的更大，馬斯克的財富資產與特斯拉持股可能再度放大。

特斯拉 (TSLA-US) 週二上漲 5.33% 至每股 922.43 美元，年初迄今跌幅達 23.12%。