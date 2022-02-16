賣股又捐股！馬斯克持股數卻上升了

特斯拉執行長馬斯克去年大規模出售股票、行使選擇權，以及捐股做公益，累計總額將近 220 億美元，不過歸功於薪酬方案，馬斯克持股不減反增。
週一 (14 日) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克去年出售價值 160 億美元的股票，去年 11 月又將 500 萬股股票捐給某間未公開名稱的慈善機構，使得馬斯克拋售特斯拉股票總額將近 220 億美元。
馬斯克貌似一直拋售手上的特斯拉持股，但由於薪酬方案設計，馬斯克仍擁有特斯拉更多的股票。
馬斯克在 2012 年獲得特斯拉 2280 萬股選擇權作為薪酬獎勵，價值約 280 億美元並在去年秋天開始行使選擇權，以 6.24 美元的行權價格轉換成一股特斯拉股票。
每次行使選擇權，他都會同時賣出股票來繳稅，使得他在賣出數十億美元的股票來付稅同時，也以超低價格累積更多的特斯拉股票，提高他對特斯拉的所有權。
馬斯克目前擁有 1.726 億股特斯拉股票，即特斯拉 17% 的股份。據最新彭博全球億萬富豪排行榜，馬斯克的凈資產為 2270 億美元。
馬斯克下一個薪酬方案將於 2028 年到期，這個方案的激勵要比 2012 年的更大，馬斯克的財富資產與特斯拉持股可能再度放大。