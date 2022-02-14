俄烏衝突升溫 股市反彈關鍵觀察Fed鷹派立場是否轉向

俄烏衝突升溫，本周四凌晨將公布 1 月聯邦公開市場委員會會議紀要，市場密切關注 3 月會議一次升息兩碼的可能性，法人表示，俄烏衝突若走向極端，聯準會鷹派立場將可能有轉向機會。

地緣政治風險上升，油價上週創下 2014 年以來新高，加深市場對通膨憂慮，以及本周四凌晨將公布 1 月聯邦公開市場委員會會議紀要，市場密切關注 3 月會議一次升息兩碼的可能性，市場不確定性增加，避險情緒再起，新興亞股短期將陷入震盪格局。

中信關鍵半導體 (00891-TW) ETF 經理人張圭慧表示，俄烏情緒於近日急速升溫，市場風險態度重回保守，台股今 (14) 日一反開春以來的樂觀情緒，大跌逾 300 點，但台股大盤估值仍低於歷史平均，在營利成長支撐下，長期仍有上行空間，建議可逢低布局。

張圭慧進一步指出，俄烏衝突若走向極端，聯準會鷹派立場將可能有轉向機會，但短期觀望重點仍聚焦在本周即將公布的會議紀錄，其中關鍵看點有三項：3 月是否一次升息 2 碼、未來的升息計畫、縮減資產負債表規模的計畫會否提前執行，以及相關時程與幅度。

張圭慧表示，1 月聯準會會議結果公布後，「鷹浪」太強，致市場出現一波明顯回檔，現況觀察已有止跌跡象，估計市場已消化部份貨幣政策利空，目前市場共識為今年升息 6 次，預料若會議紀要沒有釋出更鷹派立場，俄烏衝突沒有進一步升溫，短期市場有望出現反彈。

中信小資高價 (00894-TW)ETF 經理人張嘉祐指出，市場目前對於聯準會鷹派的利率政策，未來市場走向看法分歧，預計聯準會仍將持續與市場密切溝通，並視經濟成長、勞動就業情況與市場反應調整政策；預計 3 月聯準會將提出更具體的升息路徑及縮表時程與細節，投資展望方面，仍以基本面為主要基調，逢低布局。

張嘉祐認為，就目前台股主要權值股公布的 1 月營收結果來看，台股有望迎來淡季不淡的第一季，且在營利成長支撐下，目前台股加權指數本益比僅 14.6 倍，低於歷史平均，半導體族群本益比略高約 16 倍，相較納斯達克本益比為 116.7 倍，台股本益比仍相對合理，長期指數仍具上行空間，建議投資人可逢低加碼半導體等基本面穩健族群。

此外，回顧上周資金流向，外資淨流入最高的前三國家分別為泰國、南韓、印尼，金額為 12.9 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、6.7 億、5.3 億，印尼連 7 周吸引資金淨流入，暫居今年以來吸金王，泰國則是連 3 周淨流入。2021 年吸金王印度今年似有反轉趨勢，不僅上週淨流出 1.7 億為贖回金額最高的市場，且連 5 周遭贖回，為今年以來淨流出金額最多的國家。