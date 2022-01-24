分析師：冬眠的熊市恐將甦醒

那斯達克指數上週五 (21 日) 自 11 月歷史高點下跌 14%，摜破 200 日移動均線，不僅處於修正區域，而且距符合熊市定義的 20% 跌幅也很近。同時，標準普爾 500 指數正遭受自 2020 年 3 月股災以來的最大單週跌幅，該指數距離修正也不到 2%。

歷史為鑑，那指自 1971 年問世以來，總共出現 66 次修正，當中有 24 次最終走向熊市，有 37% 演變成熊市。華爾街多位分析師警告，美股恐將進一步下探，冬眠的熊市將甦醒。

有技術分析「教父」之稱的資深技術分析師 Ralph Acampora 表示，美股開局以來動盪不安，市場看漲意願減弱，那指跌破 200 日均線、比特幣近期暴跌至 34000 美元以下，皆市場情緒重大崩潰的跡象之一。

那指自 1971 年問世以來，總共出現 66 次修正，當中有 24 次最終走向熊市 (圖片：AFP)

Acampora 預測美股將進一步下跌，將下跌 20% 或是更多。他還建議觀察恐慌指數 VIX 作為美股觸底參考，過往美股快觸底時，VIX 至少暴衝到 38 或 40 點，目前落在 27 左右。

Zerohedge 分析師指出，目前市場有熔斷機制和其他保護措施來阻止股市快速崩盤。正如 2020 年看到的那樣，市場仍可能在短短幾週內暴跌 30% 以上，或者伴隨著就業強勁、流動性充裕、疫情降溫，市場可能會繼續反彈，但誰真得知道呢？有一點確定的是，當標普跌至 200 日均線時，風險就更大了，投資人必須小心熊市現蹤！

然而，瑞銀環球資產管理投資長 Mark Haefele 樂觀表示，對於長期投資者而言，如果市場波動令市場投機性較強的領域降溫，這並非是一件壞事。一些長期成長型股票正以數月來最好的價格出售，這也不是壞事，宏觀環境仍有支撐。

目前市場仍存在眾多不確定性，聯準會 (Fed) 緊縮政策週期不利於科技股和其他成長股，Netflix、高盛等最新財報令人失望，也讓華爾街屏息以待本週 IBM (IBM-US)、特斯拉 (TSLA-US)、微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US) 的重磅科技股財報。

截至目前，市場尚忽略俄羅斯與烏克蘭關係緊張，但隨著美國總統拜登可能改變立場，派遣 5000 美軍至東歐，這情況可能會發生變化。而且美國和英國開始撤離駐烏克蘭的使館人員，讓俄軍壓境烏克蘭的戰火危機迫在眉睫。