分析師：英特爾無法靠收購高塔解決最大問題

英特爾周二 (15 日) 宣布以 54 億美元收購以色列晶片廠高塔半導體 (Tower)，若成交將成為第九大晶圓代工廠，但分析師表示，此交易無法幫英特爾解決最大問題：毛利率下滑。

英特爾正在推動造價昂貴的轉型，這因此侵蝕獲利、導致毛利率下滑，引發華爾街分析師質疑。Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 表示，收購案能讓英特爾增添晶圓廠、帶來人才，但因為高塔晶圓廠並不是先進製程，無法讓英特爾成為先進製程代工業者，因而須在成熟製程領域進行激烈的競爭。

高塔生產的晶片橫跨消費電子、工業、汽車、手機市場，布局多在成熟製程領域。Muse 表示，即使英特爾能透過管理隨時間推移提高利潤率，時間也會比預料的長。

根據英特爾，此交易將讓立即提振自己的調整後每股盈餘，但華爾街對此感到遲疑，野村分析師 Vijay Rakesh 認為，此交易將「稍微稀釋」英特爾的毛利率。

英特爾 (INTC-US) 證實市場傳言將溢價收購後，周二收盤上漲 1.81%，報每股 48.44 美元，高塔 ADR(TSEM-US) 暴漲 42.08% 至每股 47.07 美元，比英特爾每股 53 美元的出價低約 10%。

英特爾溢價收購高塔，將躍居第九大晶圓代工廠。(圖: AFP)

高塔的晶圓廠地點分布在以色列、義大利、美國加州紐波特比奇 (Newport Beach) 及德州聖安東尼奧 (San Antonio)。

高塔另與台灣微控制器廠新唐科技 (Nuvoton)(4919-TW) 設有合資公司「高塔松下半導體」(Tower Partners Semiconductor, TPSCo)，後者在日本有三座廠房，為汽車業供應 IC。

英特爾投資者大會將登場

伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師 Stacy Rasgon 他表示，英特爾將在周四重要的投資者大會中，收到許多投資人的提問。

Rasgon 表示，除了高塔事業如何與英特爾的晶圓代工業務整合之外，他還想對英特爾提出以下問題：全年財測；長期成長 / 營運展望；PC 市場未來對英特爾的重要性；何時取得政府補貼；對與超微、輝達在資料中心市場競爭的看法等。

Rasgon 給予英特爾「遜於大盤」評等，目標價每股 40 美元。

Evercore 的 Muse 目前對英特爾目標價保持在每股 55 美元，投資建議評等為「符合大盤表現」，野村的 Rakesh 目標價為 53 美元，評等為中性。

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 說，英特爾併高塔案應該能透過正常監管途徑，在中國等世界各國完成交易，而且引發競標戰的可能性低。