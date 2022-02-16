薪水有被通膨吃掉嗎？Fed研究：美國實質工資比疫情前微幅成長

高漲的通膨是否吃掉美國人這兩年的薪資成長，最近成為經濟學家在推特上激烈辯論的話題，而聯準會 (Fed) 經濟學家的最新調查給出答案：Covid-19 疫情爆發兩年來，美國民眾經通膨調整的實質薪資是增加的，儘管最近陷入萎縮。

根據達拉斯聯準銀行周二 (15 日) 發布的文章，雖然美國通膨率在最近幾個月衝上數十年高點、並侵蝕所得，但檢視疫情爆發兩年以來，實質薪資仍略微成長。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 最近在推特上，為了通膨和工資話題與哈佛大學經濟學教授佛曼 (Jason Furman) 槓上。克魯曼認為，實質薪資在疫情爆發後是成長的，但 Furman 主張下滑約 1%。

取自佛曼推特

但根據達拉斯聯準銀的研究，實際情況要稍微複雜一些，研究人員從美國勞工部統計局 (BLS) 固定每月公布的就業報告，抓出平均每小時工資 (AHE，1 月較一年前上漲 5.7%)，再考量消費者物價指數 (CPI) 得出結果：1 月的平均每小時實質工資下滑 1.7%。

此研究按照勞動力結構變動調整，以反映疫情期間勞動力流失和勞動力結構的變化。舉例來說，如果高薪勞工持續脫離勞動力，由低薪者取代，將拖累整體薪酬。而從 2020 年第 2 季到 2021 年第 2 季，因勞動力組成效應帶來的影響力，在歷史上極不尋常，也扭曲了 AHE 資料。

把勞動力變動考量進去並與歷史趨勢相比之後，研究人員發現 2021 年第 4 季通膨飆升期間，實質薪資萎縮 0.1%，遠不如 2019 年第 1 季將近 2% 的薪資增幅，凸顯通膨的影響力——2021 年第 4 季的 CPI 是 2019 年第 1 季的五倍高。

研究人員表示，美國平均每小時實質工資在 2019 年成長 1.9%，2020 年第 1 季曾下滑，但直到 2020 年底回升到約 2%。2021 年隨著通膨升溫，名目工資依然強勁，但實質工資開始下滑、並在下半年陷入萎縮。