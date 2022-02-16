年度報表簡化 結束應收帳款承購業務 華爾街喊買 GE股價走揚

周二 (15 日) 美股大盤上漲，通用電氣 (GE-US) 股價也隨之大漲 4% 以上，且華爾街樂觀的評論也助長了該股價的上升動力。美銀分析師 Andrew Obin 周二寫道，GE 在幾個方面都大有進展。

GE 周二上漲 4.47%，收 100.92 美元。道指上漲 1.22%，S&P 500 上漲 1.58%。

對這家工業巨擘來說，這是比市場更大的舉措，分析師情緒改善的原因來自其年度報告。GE 上周向美國證交會 (SEC) 提交 2021 年的 10-K 報告，Obin 表示，該文件「強調了 GE 對掃除舊有問題已大有進展。」

多年來 GE 一直在出售其應收帳款，即應收帳款承購業務 (factoring)，其中一些應收帳款由該公司財務部門 GE Capital 所買下，作為套利融資成本的一種方式，GE 財務長 Carolina Dybeck Happe 曾表示，GE 在在現金和銷售數字的管理中，過於仰賴應收帳款承購業務，但在執行長 Larry Culp 的領導下，一切將結束，結束該業務會讓 GE 公司更透明化。

更甚者，退休人員的養老金計畫目前資金已回到會計基礎 80% 以上，這是退休基金健康的水準，GE 將毋須大量提供現金來支撐該計畫。

Obin 指出，企業成本正在下降，最重要的是，航空復甦步入正軌。2021 年航空訂單年增 19%，且預約訂單超越了疫情前的水準。

無獨有偶，Wolfe Research 分析師 Nigel Coe 周一寫道，GE 的年度報告中「綠燈多於紅燈」，且該報告展現了 GE 如何轉變成一家「正常」的公司，因為過去 GE 的年度報告複雜許多，而簡化策略似乎提振了 GE 周二的股價。

Coe 和 Obin 均給予 GE 股票「買進」評級，前者目標價 127 美元，後者則達 132 美元，兩人的評比均較分析師共識樂觀。GE 的分析師平均目標價在 117 美元，與當前股價相比，隱含約 17% 漲幅。

整體而言，追蹤 GE 的分析師約 71% 給予買進評級，而 S&P 500 內的成分股平均買進比率約 58%。