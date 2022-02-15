鉅亨美股雷達：俄羅斯部分軍隊撤回基地 英特爾宣布收購高塔半導體

美股重要看點：

傳俄羅斯完成在烏克蘭邊境的軍事演習後，正在將部分軍隊送回基地，消息激勵美股期貨週二 (15 日) 上漲，道瓊期貨漲 1.12%，標普 500 期貨漲 1.46%，那斯達克 100 期貨漲 1.98%。美國 10 年期公債殖利率來到 2.042%。

俄羅斯國際傳真社 (Interfax news agency) 援引國防部發言人 gor Konashenkov 說法稱，位在南部和西部地區的部分軍隊已完成演習任務，且即將返回駐紮基地。不過，目前還不確定有多少軍隊撤回。

今年有投票權的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周一重申 (14 日) 支持加速升息，他表示，美國已經公布連續四份強勁的通膨數據，使 Fed 有理由更積極行動。

布拉德周一再度呼籲 7 月 1 日之前升息 1 個百分點，代表這段時間的三場例行會議——分別是 3 月、5 月、6 月——至少有一次一口氣升息 50 個基點 (2 碼)。而他上周表示 Fed 可在 3 月升 2 碼。但其他 Fed 官員似乎尚未傾向支持 3 月升息 2 碼，甚至擔心這麼做會招來麻煩。

有鷹后之稱、今年有投票權的堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 接受華爾街日報 (WSJ) 採訪時說，她希望緊縮貨幣政策是「系統性」的計畫，但不認為需要從 3 月開始一舉升息 2 碼。

此外，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 最近表示，Fed 應該「及時」升息，但詳細得看未來幾份通膨報告定奪。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 171.89 點，或 0.49%，收 34,566.17 點。

那斯達克指數下跌 0.23 點，收 13,790.92 點。

標普 500 指數下跌 16.97 點，或 0.38%，收 4,401.67 點。

費城半導體指數上漲 5.0 點，或 0.15%，收 3,370.2 點。

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

美國電動車大廠特斯拉特斯拉汽車 (TSLA-US) 繼續擴大第三方充電站計畫，宣布開放旗下荷蘭全境所有超級充電站，特斯拉可望因此成為荷蘭主要快速充電網業者。

外界預料特斯拉在北美也會採取類似行動，但因特斯拉使用自己的專有插頭，而非 CCS 充電規格，因此情況可能會比較複雜。

外媒週二 (15 日) 報導，韓國公平交易委員會 (KFTC) 對電動車龍頭特斯拉展開調查，因該公司涉嫌誇大電池續航力。KFTC 即將召開反壟斷機構領導人在內的 9 名成員會議，決定對特斯拉採取何種制裁措施。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據科技網站 AppleInsider 周一 (14 日) 報導，市場傳蘋果 (AAPL-US) 新款 iMac Pro 將於今年六月正式亮相，將搭載 MiniLED 背光與蘋果自研晶片。

美國顯示器顧問 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 分析師 Ross Young 表示，iMac Pro 今年夏天將發布，面板預計 6 月開始出貨，8、9 月新品開始在市場上亮相。

這意味著，該款新品可能會在今年夏天蘋果的開發者大會 (WWDC) 中發表，Young 認為，iMac Pro 將搭載 4000 個 MiniLED，構成 1000 個局部點亮 (zone)。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

英特爾 (INTC-US) 週二 (15 日) 美股盤前發布聲明，宣布與以色列高塔半導體 (Tower Semicounductor)(TSEM-US) 達成收購協議，收購案有助於推進英特爾的 IDM 2.0 策略，加強晶圓代工業務布局。

根據協議，英特爾將以每股 53 美元現金展開收購，較高塔半導體週一收盤價溢價 60%，交易價值共約 54 億美元。收購消息公布後，英特爾週二美股盤前漲 1.41%，高塔半導體飆漲近 50%。