豐田下修3月全球生產計畫 因晶片短缺減少10多萬輛

日本汽車業龍頭豐田汽車在週一 (14 日) 宣布,3 月份的全球生產估計將落在 95 萬輛水準。雖然這個數字是同期新高,但和原先的生產計劃相比減少約 10 多萬輛。其背後原因和晶片短缺有關,而在日本國內將有兩座工廠的三條生產線暫時停工。

豐田計畫 2022 年 3 月在全球生產 95 萬輛汽車,如果順利達成將創下同期新高。目前該公司 3 月份的最高生產紀錄,是在 2012 年 3 月所創下的 87 萬輛。

豐田日本工廠的 3 月份生產台數,估計落在 30 萬輛左右。豐田原本預估今年 3 月的全球生產可超過 100 萬輛,目標是追回 2021 年秋天的減產台數,但由於晶片短缺問題不見好轉,生產計畫也因而下修了 10 多萬輛。估計日本工廠臨時停工的影響部分,會占減產部分的 3 成水準。

即將於 3 月實施臨時停工的日本工廠,包括豐田汽車九州 (Toyota Motor Kyushu, Inc.) 宮田工場的兩條生產線,以及豐田汽車東日本 (Toyota Motor East Japan, Inc.) 岩手工廠的一條生產線,最長將停止運作 13 天期間。其中宮田工場是高級車品牌 Lexus 的重要生產據點,而岩手工廠則有生產日本暢銷車的 Aqua(Prius C) 等。

豐田在 2 月 9 日的法說會上宣布,該公司估計 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的全球生產計畫約 850 萬輛。而這回僅針對 3 月份的單月生產計劃進行調整,而在年度計畫方面由於已事先反映了相關數字,也因此沒有更動。