豐田1月中國新車銷量年減逾2成 天津工廠停工影響大

日本汽車業龍頭豐田汽車週一 (7 日) 宣布，該公司 1 月份在中國市場的新車銷售台數年減 21.5% 至 14.88 萬輛，睽違兩個月出現遜於去年同期的情況。這和天津日前發生 Omicron 變種病毒的疫情有關，當地合資工廠在 1 月 10 日至 1 月 21 日期間實施停工。

負責天津工廠營運的合資企業「一汽豐田」，1 月份的銷售台數年減 46% 至 4.1 萬輛，而「廣汽豐田」則是年增 0.8% 至 8.75 萬輛。天津工廠是轎車「Corolla」等的主要生產據點。廣汽豐田 1 月份「Camry」等主力車款的銷售成績都優於去年同期。

不過，豐田方面表示就整體而言，今年春節前的中國車市需求不如以往。另外從日本進口的高級車品牌 Lexus 的車輛供給也受到零件短缺等的影響，1 月份在中國市場的銷售表現年減 27.9% 至 1.75 萬輛。

以 2021 全年表現來看，豐田在中國市場共賣出 194 萬輛新車，較 2020 年增加 8%，銷量連續 9 年出現成長，也更新了新高紀錄。

就中國車市而言，由於豐田有效抑制半導體相關的缺料問題，新車銷量才得以維持增長。只是隨著今後的疫情發展，生產及銷售也有可能再次受到影響。