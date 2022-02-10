豐田年度生產計畫下修至850萬輛 供應商苦往肚裡吞

豐田汽車 (Toyota) 週三 (9 日) 宣布 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的最新生產計畫，原本 900 萬輛的全球生產計畫下修至 850 萬輛，當中日本國內生產 276 萬輛、海外生產 574 萬輛，分別較原先計畫減少 24 萬輛和 26 萬輛。這引起供應商的抱怨。

豐田 1 月中旬預估 2021 年度的全球生產台數將低於 900 萬輛，依照 2 月 9 日的最新說法，豐田當時擬定生產 887 萬輛。不過後來因為供應商有員工確診而減少 14 萬輛，又因晶片短缺問題減少 10 萬輛。

跨入 2 月之後，豐田保守預估減產台數再多約 10 萬輛，因此預估 2021 年度的全球生產台數將落在約 850 萬輛。

依照豐田 2 月 9 日公布的數字，2021 年 4 到 12 月期間的合計生產台數約 630 萬輛，依此推算，2022 年 1 到 3 月期間的生產台數約 220 萬輛。豐田計劃在 2 月生產 70 萬輛，3 月生產 95 萬輛。

關於生產台數下修至 850 萬輛，豐田某家供應商高層表示，考量到疫情和晶片短缺問題，下修產量不令人訝異，並預估到 3 月還會進一步減產。

該名高層並說，庫存增加造成單月份出現虧損，且原物料和物流費用都在上漲，希望生產台數能早日走穩。

其他合作廠商的高層也表示，豐田告知 1 到 3 月將大幅增產後，廠商已經完成人力調度，現在卻得承擔多餘的人事費用，希望能豐田方面能早點通知。