豐田2021全年賣出1049萬輛汽車年增10% 連續兩年豋全球龍頭

日本汽車業龍頭豐田週五 (28 日) 公布 2021 全年的生產、銷售、出口數字，集團整體 (含豐田、大發、日野) 的全球銷售台數年增 10% 至 1049.55 萬輛，遠超越德國福斯的 888 萬輛銷售成績，連續兩年登上全球銷售龍頭。

雖然 COVID-19 疫情所導致的晶片短缺問題未解，但是豐田集團 2021 全年的全球生產台數仍年增 9% 至 1007.62 萬輛，這是因為相關影響得到有效控制，而讓豐田在車市一片缺車之中，成功繳出漂亮成績。

豐田、Lexus 兩品牌 (不含大發、日野) 的 2021 全年全球銷售台數年增 11% 至 961.52 萬輛，僅次於疫情前 2019 年的成績 (971.43 萬輛)，寫下次高紀錄；全球生產量年增 9% 至 858.4 萬輛，其中日本國內年減 2% 至 287.8 萬輛，兩續兩年未能達到豐田所訂下的全年 300 萬輛、這項維持日本雇用和技術的生產目標。

以國家地區來看，北美市場全年銷量年增 11% 至 268.12 萬輛，Camry 和 RAV4 的銷售暢旺，而電動車所占的銷售比例也從 2020 年的 16% 增加至 25%。中國市場全年銷量年增 8% 至 194.4 萬輛，新款 Levin 和 Camry 等的銷售亮眼，而電動車所占的銷售比例也從 2020 年的 18% 成長至 26%。

另一方面，日本國內銷售台數年減 2% 至 147.61 萬輛，是所有地域當中唯一出現衰退的市場。疫情導致的晶片短缺，造成日本國內的汽車零件調度不足，生產和銷售都遜於前一年。

以 2021 年 12 月的單月表現來看，全球生產年增 6% 至 80.11 萬輛，創 12 月份新高。其中日本國內生產 26 萬輛，海外生產 54 萬輛。該公司表示，12 月日本國內有 6 座工廠實施停工，減產台數達 2.2 萬輛。

關於今後的生產展望，豐田指出，由於東南亞的疫情狀況還有晶片短缺問題持續，未來發展難以預料；將持續觀察日後狀況，努力將影響程度降至最低。