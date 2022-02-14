全球晶片荒持續 傳現代汽車輔助功能改用家電IC替代

全球晶片短缺問題持續，對汽車業造成嚴重衝擊，許多車廠被迫減產或延後交車。有報導指出，南韓汽車巨頭現代汽車 (Hyundai Motor) 為解決晶片短缺的問題，考慮採購家用電器專用的 IC 控制器，以維持產能。

知情人士表示，現代汽車正在進行測試，以家電 IC 控制器取代既有的車用晶片。該名人士表示，現代汽車期望更換的晶片主要用於輔助功能而非主系統，也因此使得這項替代方案更有可行性。

大部分汽車所使用的晶片較一般晶片的更能夠承受極端溫度，並有能力吸收較大的外部衝擊力。與消費型電子產品中所使用的晶片相比，需要遵循更高的可靠性和安全性標準，例如 ISO 發布的標準。

但是，由於汽車用於前燈和尾燈的晶片較不影響汽車的主要功能，不需遵循高標準，因此用一般的晶片替換具有可行性。

研究分析公司 IC Insights 在近期的一份報告中指出，去年汽車 IC 出貨量較 2020 年增長了 30%，高於 去年全球 IC 總出貨量的 22% 增幅。IC Insights 指出，晶片短缺的問題主要是因為近期車用晶片需求暴增，而非 IC 供應商無法提高產量。

現代汽車營運長 Jose Munoz 先前表示，希望能夠內部開發自家的晶片，以便未來面對這種潛在情況時，能降低一些依賴程度。

Munoz 表示，晶片開發需要大量的投資和時間，未來零件子公司現代摩比斯 (Hyundai Mobis) 將在該內部發展計畫中發揮關鍵作用。