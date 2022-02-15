日本第4季GDP年增5.4% 2021全年年增1.7%睽違3年恢復成長

日本內閣府週二 (15 日) 公布，2021 年第 4 季實質國內生產毛額 ( GDP) 報季增 1.3%，折合年率為成長 5.4% ，是日本經濟睽違兩季首度正成長。日本 2021 全年實質 GDP 報年增 1.7%，睽違三年出現正成長。

2020 年在 COVID-19 疫情的影響之下，日本國內外經濟都停滯，到 2021 年則回彈， GDP 恢復成長。

在 2021 年第 4 季，由於日本 COVID-19 疫情穩定，加上東京等地的緊急狀態在 9 月底前解除，個人消費及企業設備投資都反彈，拉高整體 GDP 表現。不過 5.4% 的年成長 率低於市場預估的 5.9% 。

就 2021 年第 4 季季增 1.3% 的表現來看，內需部分貢獻 1.1 個百分比，外需部分貢獻 0.2 個百分比。

占日本過半 GDP 的個人消費季增 2.7%、睽違兩季恢復增長，主因在於緊急狀態解除後，消費人潮回溫，餐飲店的營業時間縮短及酒水提供的限制也一併解除。外食、住宿相關的服務消費出現復甦，增加 3.5% ；汽車在內的耐久財增長 9.7%；服飾等的半耐久財也增長 6.0%。

設備投資季增 0.4%，睽違兩季增加。前一季的設備投資因受到緊急狀態影響，導致企業間的商業活動受阻，加上東南亞疫情惡化所導致的零件供應延誤，在第 3 季陷入萎縮。不過第 4 季的設備投資由負轉正。另外，第 4 季的住宅投資報季減 0.9%。

政府支出方面，第 4 季報季減 0.3%，睽違三季陷入萎縮。在前一季政府為了推動疫苗接種，疫苗採購費用增加；到了第 4 季的疫苗接種腳步放緩，相關支出減少。

外需方面，出口季增 1.0%，睽違兩季之後轉為增長。前一季晶片短缺等因素造成的汽車減產問題，在第 4 季改善，帶動當季汽車出口成長；另外半導體製造設備的出口同樣增長。

進口方面季減 0.3%，疫苗等物品進口減少。

COVID-19 疫情在 2021 年跨入第 2 個年頭，和前一年的 GDP 表現相比，日本內需把全年 GDP 拉高 0.7 個百分點，外需部分則拉高 1.0 個百分點。其中個人消費增長 1.4%、出口增長 11.6%，和前一年相比都由負轉正。

跨入 2022 年之後，由於 Omicron 變種病毒株的急速擴散，日本政府 1 月宣布多個自治體實施「防止蔓延等重點措施」，預料日本經濟的成長腳步將再度放緩。