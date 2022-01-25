金虎年如何布局？專家不藏私 傳授致勝心法。

全球通膨升溫、美國聯準會 (Fed) 政策動向等兩大議題，今年持續影響投資市場走勢，此環境之下，該如何布局？專家認為，今年價值股表現將優於成長股，建議可關注金融、能源等循環股；美元則依然強勢，仍處於上升態勢；而通膨對於黃金是雙面刃，黃金雖能抗通膨，但須留意一旦通膨失控，美債殖利率因而大幅揚升，將不利於黃金表現。

去年投資市場大好，不少人荷包賺得滿滿，展望金虎年到來，股市能否續航？高通膨下，黃金是否迎來盛世？美元是否仍持續強勁？這些均是許多投資人關切之焦點，也因此，鉅亨網日前舉辦免費線上直播講座，特別邀請 Pepperstone (https://bit.ly/3qFB4Bt ) 研究策略師 Jerry Chen，剖析今年市場展望及投資策略，為投資人提供良策。

通膨對於黃金是兩面刃

新冠肺炎疫情使然，全球央行拼命大灑錢，然而隨著通膨升溫，今年許多央行已決定採取貨幣縮緊政策，Fed 更表態將進行升息。Jerry 指出，預估 Fed 最快 3 月升息，今年升息次數恐將逾 4 次，甚至不排除縮表，Fed 這套組合拳已讓市場開始提前反應，近期美股三大指數大幅修正便是如此。

Fed 組合拳的推出，主要是通膨高居不下，Jerry 表示，根據彭博統計，自 1960 年代至今，當通膨升至 7% 或以上，10 年期美債收益率約為 6%~7%，甚至高達兩位數；如今，美國通膨已飆升至 7% 左右，美債收益率卻偏低，僅為 1.8%。故通膨持續升溫之下，Fed 若加快緊縮政策、升息腳步，美債利率恐將向上攀升。

對於黃金而言，通膨屬於兩面刃，並非全然是利多因素。Jerry 分析，一方面，黃金具有保值特性，通膨當道之下，確有抗通膨之效，吸引投資人買進；另一方面，黃金是零收益率、沒有現金流的商品，一旦通膨失控，嚴重影響到經濟活動及社會穩定，迫使 Fed 採取激烈手段解決高通膨情況，導致美債收益率大幅走揚，將不利於黃金表現。

黃金布局留意利率走勢

儘管近期升息態勢升溫，黃金表現依然維穩，此點可從黃金與實際利率關係，或是黃金隱含波動率觀察得知。Jerry 指出，彭博資料顯示，黃金與 10 年期美債實際利率 (扣掉通膨因素) 呈現負相關，不過近來美國升息預期升溫，美債實際利率大幅跳升，金價反而沒有重挫，甚至上週還強漲。

他認為，黃金與美債實際利率呈現同步關係，主要是黃金投資人不認為 Fed 會採取激進升息手段，讓金價相對保持穩定走勢。若是未來 Fed 升息步伐不如預期的快或激進，黃金有可能強勢上漲。因此，黃金布局必須密切關注利率走勢。

再者，黃金隱含波動率亦可做為黃金未來走勢的判斷，隱含波動率負值，市場看空；反之，正值則看漲。目前黃金隱含波動率雖為負值，但數值是過去 5 年均值一倍標準差，換言之，市場並非強烈看空黃金。這亦可說明，為何近期升息聲浪高漲之下，黃金表現仍處於平穩狀態，甚至震盪中上行的原因。

不過，Jerry 也提醒，拉長週期來看，一旦 Fed 今年開始升息、縮表，黃金仍將處於不利行情之中。建議可以關注 1750~1835 區間，往上突破 1835 美元，將迎來多頭趨勢；往下跌破 1750 價位，則將進入修正態勢。

黃金投資小撇步

Jerry 也提供兩種黃金操作策略，首先是短線投資方面，可以根據不同時區的黃金波動幅度，設定停損停利點，例如歐美交易時段，黃金波動幅度大，停損停利點設定較寬廣；亞洲時段，波動幅度較小，停損停利點可以設定較窄。根據不同時區的波幅，調整停損停利點及倉位的設定，將有助於風險管控。並建議可透過實際歷史波動數據或技術指標，如 ATR 指標、布林帶指標等，均可協助了解金市波動情況。

二是多元化投資黃金：除了美元計價的黃金之外，亦可布局以歐元或日圓計價的黃金投資，以去年為例，美元計價的黃金下跌約 3%，歐元及日圓計價的黃金卻是獲利 3%~7%。主要是歐元及日圓去年走勢慘淡，若能以最弱勢的貨幣，買漲勢較強的資產，可以放大整體收益率。

價值股優於成長股

2021 年美股三大指數表現亮麗，不過，隨著 Fed 採取貨幣緊縮政策，科技股漲幅已不大如前，以那斯達克指數為例，2020 年漲幅逾 40%，2021 年漲幅回落到約 20%。展望今年，Jerry 認為，在美國家庭儲蓄及企業現金流充裕之下，對於未來美股表現具有提振作用。值得注意的是，美股過度集中於前幾大權值股，增加美股風險，一旦蘋果、亞馬遜、谷歌等龍頭股波動劇烈或下挫，恐讓美股向下修正。

至於升息是否會讓美股大幅重挫？Jerry 認為，是短空長多。他指出，根據 Fed 上次 (2015-2019) 升息及縮表經驗來看，以標普 500 指數為例，仍保持平穩成長，爾後更頻創新高。所以，預期階段總是市場波動最大的時候，因為貨幣政策緊縮之前，不確定性讓市場產生恐慌心理，一旦政策塵埃落定，貨幣政策對於股市影響將退居次位，焦點反而會移轉到經濟循環、外部環境、企業強勁獲利等基本面，將成為股市表現的主導因素。

如何選股呢？他建議，升息循環中，可以關注循環股，例如金融、能源、工業、原材料等類股；若是想要多元佈局者，可以考慮再納入具前瞻性的科技股，例如半導體產業，在未來科技創新升級中，不管元宇宙、新能源汽車、消費電子層面來看，潛在商機龐大，因此，可以步局相關龍頭科技股。

升息驅動下 美元持續走強

外匯市場中，美元去年可說是一枝獨秀，兌多種主要貨幣，美元表現強勢，僅有兌加幣、人民幣、新台幣，美元方呈現走弱格局。展望今年，根據歷史經驗顯示，1994 年、1999 年、2004 年、2015 年等 4 次升息循環中，升息開始之前的 150 天內，美元指數均處於上升趨勢，首次升息之後，美元指數才震盪下行。

Jerry 說明，美元指數表現跟美股一樣，升息之前，Fed 的貨幣政策對於市場影響往往較大，匯市波動程度也大，但升息後，匯市波動會恢復到常態化，貨幣政策並非是最重要的影響因素。由於預期 Fed 今年 3 月升息，故預計 1 月中旬至 3 月，美元表現可期。

由於全球各央行升息節奏有快慢，幅度大小也不同，將造成全球資金流動，而影響到匯市表現。舉例來說，若美國升息腳步加快，幅度也大，資金就會往美國流動，帶動美元走強。目前全球央行中，預期 Fed 升息 4 次、英國及加拿大逾 4 次、紐西蘭 6 次，這些央行態度偏鷹派，將吸引國際資金流入，推升匯市走強；反觀歐元區及日本，是最為鴿派的央行，故在各央行政策差異之下，歐元及日圓今年仍將維持疲弱格局。

總體而言，無論股市、黃金、匯市，今年仍持續受到 Fed 升息、縮表的進程影響，Jerry 建議，投資布局之前，除了通膨之外，全球央行政策、地緣政治等因素，亦值得關注，同時也因市場波動劇烈，必須做好風險控管，才能讓資產穩健成長。

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