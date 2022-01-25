〈紐約匯市〉烏克蘭局勢緊張 美元升至兩周高點 歐元貶 

鉅亨網編譯余曉惠 2022年1月25號6點24分

美元兌一籃子貨幣周一 (24 日) 升至兩周高點，主因烏克蘭地緣政治風險上升，且美國聯準會 (Fed) 本周決策會議可能採取鷹派立場。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.25%。

俄烏緊張局勢不斷升高，北約 (NATO) 表示已讓部隊處在待命狀態，並向東歐派遣更多軍艦和戰機，俄羅斯則譴責北約此舉加劇緊張局勢。

一名北約外交官表示，在俄烏緊張升高之際，美國考慮未來幾周把部分駐紮在西歐的兵力轉移到東歐。美國已要求駐烏克蘭大使館人員的家屬離開基輔，且總統拜登考慮加強在東歐的軍事部署。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「投資人在加密貨幣和股市都虧錢，希望找到罪魁禍首，並在兩個可能的候選人之間搖擺：Fed 和俄羅斯。我懷疑這一切 (指股市拋售) 都是俄羅斯引起的，但這不代表第一槍槍聲響起時，市場不會有強烈反應。」

歐元兌美元下滑 0.14% 至 1.1324 美元。歐元對避險的瑞士法郎盤中一度貶至 2015 年 5 月以來最低，但紐約尾盤微升。

日圓兌美元稍早攀高，但之後翻黑轉貶 0.01% 至 113.69 日圓。

美元自 1 月 14 日以來已上揚 1.5%，這段期間多家銀行調升對 Fed 收緊貨幣政策的速度和幅度看法。

投資人期待，Fed 可能在本周三結束的會議中發出 3 月開始升息的訊號，並透露將以多快的速度縮減資產負債表。目前市場預期，Fed 將在 3 月啟動疫後首次升息，調高 25 個基點 (1 碼)，年後再升息三次，把基準利率升至 1%。

但統計顯示，投機者最近一周的美元淨多頭部位，降至 2021 年 9 月中旬以來最低水準。

ING 的 Pesole 表示，撇開烏克蘭局勢不談，如果 Fed 暗示傾向以縮表作為收緊政策的手段，美元的反彈走勢可能停滯。

他說：「如果市場認為 Fed 願意以縮表為主要手段，可能使市場減少升息預測次數。美元的額外支撐來自實際升息次數預期，而不是即將抽走的流動性預期。」

人民幣報 6.324 元兌 1 美元，觸及 2018 年 5 月來高點，是少數未受美元，升值影響的貨幣。

中國央行正處於降息模式，加上市場對房地產業的擔憂緩解，帶動資金流入中國，尤其偏好流入公債。

比特幣盤中最低報 32967 美元，自去年 11 月高點腰斬，以太幣跌至去年 7 月以來最低，報 2244 美元。

截至周二 (25 日) 台灣時間約 6:00 價格：