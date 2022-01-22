亞馬遜、DHL商用電動車隊大單誰能拿下？看誰電池技術強

亞馬遜 (AMZN-US)、DHL(DHL-US) 等搶時間交貨的物流大廠未來將須採購電動車以滿足運輸需求，哪家能拿下大單？調查顯示，業者將輕易撤換廠商，端視誰家充電速度、電池技術夠頂尖。

企業電動車聯盟 (CEVA) 週五 (21 日) 公布向 Volvo、通用汽車 (GM-US)、戴姆勒 (DAI-US) 和豐田 (TM-US) 等大型車廠描繪的電動車發展藍圖，內容顯示，各企業無論是為了運送自家貨物或搭載顧客，或者為他人運送包裹等，未來 5 年都計劃採購電動車。

CEVA 由亞馬遜、Lyft (LYFT-US)、西門子、Uber(UBER) 等約莫 29 家公司組成，目的是加速社會邁向電動車，成立後短短 2 年估計就合計採購約 30 萬輛輕型電動車，由總部位於波士頓的非營利可持續發展組織「環境責任經濟聯盟 (Ceres)」領導。

這些需求推動汽車行業的競爭，該產業現已在不斷變化的市場需求和監管轉變中忙得團團轉，不斷重組工廠和調整勞動力規模等等。

CERES 潔能車主管兼 CEVA 負責人 Sara Forni 表示，「平均而言，零碳排車種的產量仍遠低於內燃機汽車的產量，因此他們必須更加謹慎地選擇哪種類型、哪種規格的車以優先生產，所以我們以此回的調查和分析結果，向車廠發出明確的需求。」

Forni 表示，該調查和分析結果是為了協助車廠了解企業需要的商用電動車隊規格和種類，以期車廠在廣泛的規格中，能優先考慮哪些車型。

該調查顯示，相比插電式燃氣 / 電動混合動力車，還有更新尚未量產的氫燃料動力車等，受訪者更喜歡全電動、電池汽車。

總體而言，CEVA 建議各大車廠隊新車型發布的時間更加透明，並優先設計與生產大型商用車隊最常用配置和規格的零碳排車輛。

受訪者對電動車的需求包括電池容量足以對應所需里程、牽引能力和貨物空間等等。

該調查顯示，不僅電動卡車有需求，電動轎車車隊也有需求。多數受訪者希望單次充電的續航里程能擴大到 250-300 英哩。總之，商用電動車隊需要轎車、SUV、掀背車和廂式貨車。

CEVA 表示，美政府計劃未來幾年將聯邦車隊轉為電動車隊，這將促進規模經濟，也有助於私營部門。去年通過的基建案中也把擴大充電網路列為重要目標。在數十家公司和投資者的支持下，近幾個月已有 6 個州採用旨在加速綠能卡車、貨車和其他大型商用車發展的《先進潔能卡車 》(Advanced Clean Truck) 法規 。