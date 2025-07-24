鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-24 19:30

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綜合外媒報導，特斯拉第二季汽車銷售持續下滑，引發投資人對其未來成長性憂慮，周四 (24 日) 美股盤前股價一度大跌逾 6%。執行長馬斯克在法說會上承認，公司恐面臨幾個「艱困季度」，而他寄望已久的自駕計程車 (Robotaxi) 服務，迄今仍未能克服監管障礙、正式營運。

盤前重挫6%！特斯拉Q2電動車銷售續跌 Robotaxi救市難如願(圖：REUTERS/TPG)

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電動車銷售連兩季下滑 稅賦利空壓力加劇

特斯拉日前公布 2025 會計年度第二季財報，電動車營收年減 16% 至 167 億美元，不僅低於市場預期，也連續第二季出現下滑。法人指出，特斯拉在中國、歐洲等關鍵市場遭逢價格較低的中國電動車競爭夾擊，導致整體銷售惡化。歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 周四公布數據也顯示，特斯拉 6 月在歐洲的新車註冊量出現下滑。

馬斯克在法說會坦言，隨著聯邦電動車稅收抵免政策即將到期，未來幾季恐面臨更大挑戰，「我們可能會有幾個艱困季度。」截至目前為止，特斯拉股價今年已累計下跌近 18%。

自駕計程車計畫難落地 核心業務承壓投資人不安

馬斯克在電話會議上試圖轉移市場焦點，強調自駕計程車計畫將於今年底覆蓋美國半數人口地區，並在明年底大規模上路。不過，截至目前，特斯拉僅在德州奧斯汀部署一小型車隊，尚未對一般大眾開放，整體進展與馬斯克多年前承諾相距甚遠。

多位投資人對此表達擔憂。Camelthorn 投資顧問 Shawn Campbell 直言，「特斯拉現在無法承受自駕計程車計畫任何一步錯棋。」他指出，特斯拉核心汽車業務在幾乎每個市場都面臨銷售下滑壓力。

加州尚未核准 監管障礙重重

雖然馬斯克點名多個州已取得「監管許可」，但加州監管單位告訴路透，特斯拉目前僅取得啟動自駕計程車所需的一項初步許可，尚未提交實際載客營運與測試的申請。對比 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Waymo 自駕車隊在加州測試累積超過 1,300 萬英里、歷時 9 年才獲許收費載客，特斯拉自 2016 年以來僅通報過 562 英里測試紀錄，顯示落後甚遠。

加州以外部分州份進展相對較快。亞利桑那州官員透露，特斯拉上月已提出申請，預計本月底有望核准；內華達州則尚未收到正式文件。佛州官員則尚未回應媒體詢問。

品牌受創 投資人憂馬斯克政治立場干擾營運

除了業務挑戰外，馬斯克近來涉入政治的動作也讓部分投資人感到憂慮。他曾任美國總統川普任命的「政府效率部」(Department of Government Efficiency, DOGE) 官員，近期更公開支持德國極右翼的「德國另類選擇黨」(AfD)，並與川普在預算議題上爆發歧見。部分投資人呼籲馬斯克淡出政治，以免進一步傷害特斯拉品牌形象與銷售。