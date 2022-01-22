〈美股熱門股〉比特幣價崩、會計方式遭SEC駁回 MicroStrategy暴跌近18%

比特幣多頭大將 MicroStrategy 公司周五（21 日）股價暴跌近 18%，除了比特幣價格暴跌以外，另一利空是據傳該公司的比特幣會計策略遭美國證券交易委員會（SEC）駁回。

MicroStrategy 在 2020 年表示，購買與持有比特幣是關鍵的商業策略之一，並在截至 9 月 30 日的季報 (10-Q) 中採用非一般公認會計原則（Non-GAAP）計算其收入，意即不計入比特幣波動損失。

然而這項措施卻遭 SEC 否決，周四的一份文件顯示，SEC 駁回 MicroStrategy 以 Non-GAAP 方式減記比特幣費用，並要求在未來的文件中刪除這種調整方法。MicroStrategy 已表示將遵循。

美國普遍接受的一般公認會計原則（GAAP）沒有針對數位資產申報價值的具體規定，但根據美國會計師協會 (AICPA) 一項不具約束力的建議，企業應該把比特幣是為無形資產，意味著沒有投資公司資格的企業，應該以過去的加密貨幣價格計算成本，且只有在價格下降的時才得以調整。一旦這些公司持有的加密貨幣減記或減值，便無法在價格回升後重新修正。

這種方法對比特幣這樣不穩定的數位資產來說是個問題，公司帳面的加密貨幣價值只下降不會成長，而對 MicroStrategy 來說，加密貨幣價值下降會衝擊獲利。

MicroStrategy 在 9 月 30 日為止的一季淨損 3610 萬美元，但加回以股票計算的薪酬費用和數位資產減值的部分之後，non-GAAP 淨利約為 1860 萬美元。

MicroStrategy 從 2020 年開始購買比特幣，作為其資本配置策略的一部份，有別於其他公司，此後該公司一直大舉買入比特幣，使其股票成為比特幣的代表。

MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 曾在推特上宣布，截至 2021 年底，公司持有 124,391 枚比特幣，以大約 37.5 億美元價格收購，平均每一枚比特價格約 30,159 美元。

MicroStrategy(MSTR-US) 周五下跌 17.84%，每股報 375.89 美元，截稿前，比特幣價格報 36,887 美元，24 小時內下跌 10.8%。