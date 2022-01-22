恐慌指數VIX預告美股壞消息

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (21 日) 表示，恐慌指標 VIX 的技術分析顯示，標準普爾 500 指數在短期內將充滿挑戰，拋售恐將持續到 2 月初。

標普 500 指數週五下跌 1.89% 收 4,397.94 點，連續第三週下跌，低於 200 日移動均線，較 1 月初歷史高點下滑了 8.3%。

同時，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 波動率指數 (VIX) 週五飆升至接近 29，遠高於一週前的 17。

標普和 VIX 兩種指數通常走勢相反，OptionPit.com 創辦人 Mark Sebastian 觀察，標普拋售潮可能會一直持續到 2 月初。

Sebastian 提到，幾乎每次股市遭遇大幅拋售時，VIX 期貨往往會在股災發生三分之一左右時進入逆價差，接著拋售潮會持續幾週。

知名財經財經專家 Jim Cramer 也認為，在過去的三週裡，VIX 無情地上漲，這對股市來說是個壞消息。

Jim Cramer：VIX 無情地上漲，這對股市來說是個壞消息 (圖片：AFP)

Cramer 解釋，當 VIX 像現在這樣上漲時，意味交易員為自己購買保護措施，即使在 (前幾週) 市場成功反彈的日子裡，他們也不會出手解除這些避險，而是買入更多保險。

Sebastian 指出，VIX 的技術分析描繪一個令人不安的故事，即 VIX 開始進入逆價差 (Backwardation) 狀態，目前 1 月 VIX 期貨高於 2 月 VIX 期貨，2 月期貨開始高於 3 月期貨。

Cramer 稱，最近一次發生這種罕見 VIX 逆價差情況是在 2020 年 3 月，即新冠疫情爆發期間，2018 年 10 月也發生過這種情況，當時華爾街被聯準會的行動嚇壞。VIX 走勢顯示不祥之兆，因為投資人面對的不是 VIX 飆升，而是 VIX 膨脹，而這時間總是比投資人希望的要長。