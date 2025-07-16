鉅亨網編譯段智恆 2025-07-16 00:30

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《華爾街日報》(WSJ)周二 (15 日) 援引知情人士消息報導，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 在銷售表現低迷之際，再傳高層出走。據悉，特斯拉北美區副總裁、負責銷售、服務與交付業務的 Troy Jones 已於近期離職，結束其在該公司長達 15 年的任職生涯。這是近來一連串高層異動中的最新一例，也讓外界對特斯拉領導團隊的穩定性產生更多疑慮。

特斯拉又一高層離職！傳15年老將Troy Jones離隊(圖：REUTERS/TPG)

Jones 的離開發生在特斯拉艱困的銷售期。根據最新財報，特斯拉今年上半年在全球主要市場的交車數量明顯下滑，導致公司不斷以降價、更新車型及推動低利貸款等方式試圖提振買氣。特斯拉的品牌形象也因執行長馬斯克涉入政治事務而受到一定影響。

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而 Jones 的離職並非特例。今年 6 月，負責北美區的人力資源總監 Jenna Ferrua 亦離開公司。更早之前，一手推動特斯拉人形機器人 Optimus 計畫的工程副總裁 Milan Kovac 也已出走。此外，去年才被拔擢負責北美與歐洲製造與銷售事務的馬斯克核心幕僚 Omead Afshar，也於不到一個月前離職。

特斯拉正加快推動車輛改款與新產品布局。今年 3 月，該公司推出改版後的熱門車型 Model Y；4 月發表售價較低的簡配版 Cybertruck；6 月則更新高階車款 Model S 與 Model X，藉此刺激需求。

儘管銷售數字與獲利能力遭質疑，特斯拉高層仍試圖轉移市場焦點，強調其在自駕技術與人工智慧 (AI) 方面的長期潛力。馬斯克近日多次提及「全自動駕駛」(Full Self-Driving)與人形機器人 Optimus 是公司轉型為 AI 與機器人企業的核心。

6 月 22 日，特斯拉在德州奧斯汀限區推出備受期待的「無人計程車」(Robotaxi) 服務，並邀請部分社群媒體網紅試乘，試圖營造話題與創新印象。這項服務以具自駕功能的 Model Y 執行，標誌著特斯拉自駕平台的初步實踐。