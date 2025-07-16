特斯拉又一高層離職！傳15年老將Troy Jones離隊
鉅亨網編譯段智恆
《華爾街日報》(WSJ)周二 (15 日) 援引知情人士消息報導，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 在銷售表現低迷之際，再傳高層出走。據悉，特斯拉北美區副總裁、負責銷售、服務與交付業務的 Troy Jones 已於近期離職，結束其在該公司長達 15 年的任職生涯。這是近來一連串高層異動中的最新一例，也讓外界對特斯拉領導團隊的穩定性產生更多疑慮。
Jones 的離開發生在特斯拉艱困的銷售期。根據最新財報，特斯拉今年上半年在全球主要市場的交車數量明顯下滑，導致公司不斷以降價、更新車型及推動低利貸款等方式試圖提振買氣。特斯拉的品牌形象也因執行長馬斯克涉入政治事務而受到一定影響。
而 Jones 的離職並非特例。今年 6 月，負責北美區的人力資源總監 Jenna Ferrua 亦離開公司。更早之前，一手推動特斯拉人形機器人 Optimus 計畫的工程副總裁 Milan Kovac 也已出走。此外，去年才被拔擢負責北美與歐洲製造與銷售事務的馬斯克核心幕僚 Omead Afshar，也於不到一個月前離職。
特斯拉正加快推動車輛改款與新產品布局。今年 3 月，該公司推出改版後的熱門車型 Model Y；4 月發表售價較低的簡配版 Cybertruck；6 月則更新高階車款 Model S 與 Model X，藉此刺激需求。
儘管銷售數字與獲利能力遭質疑，特斯拉高層仍試圖轉移市場焦點，強調其在自駕技術與人工智慧 (AI) 方面的長期潛力。馬斯克近日多次提及「全自動駕駛」(Full Self-Driving)與人形機器人 Optimus 是公司轉型為 AI 與機器人企業的核心。
6 月 22 日，特斯拉在德州奧斯汀限區推出備受期待的「無人計程車」(Robotaxi) 服務，並邀請部分社群媒體網紅試乘，試圖營造話題與創新印象。這項服務以具自駕功能的 Model Y 執行，標誌著特斯拉自駕平台的初步實踐。
然而在轉型與創新的願景背後，核心高層的不斷流失與基本面壓力仍為外界關注焦點。投資人與分析師正密切觀察特斯拉是否能穩住管理團隊並重振銷售動能。
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