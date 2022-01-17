日圓貶值 是2022年外匯市場的主軸？

進入 2022 年第二個交易日 (即 1 月 4 日)，美元 / 日圓飆升至五年新高點 116.34，似乎反映了市場強烈認為美國聯邦準備理事會(FED) 即將開始緊縮貨幣政策週期以對抗通貨膨脹，推高美國公債收益率，相對日本央行 (BOJ) 今年仍將保持超寬鬆政策的預期，令日圓備受壓力。

美國經濟與 FED 政策展望

資料來源：湯森路透

根據路透去年 12 月的調查，市場對美國本週期內首次加息時間的預測所面臨的風險，認為早於預期的占 83%，而預測今年美國經濟面臨的最大下檔風險，新型冠狀病毒 (COCID-19) 變異株占 50%，高通貨膨脹率則占 42%。

主要國家央行最新貨幣政策動態

資料整理: 遠東商銀

去年，歐洲央行（ECB）決定縮減量化寬鬆（QE）措施，並除了紐西蘭央行 (RBNZ) 外，英國央行 (BOE) 亦意外升息，FED 的政策則轉向自 2022 年 1 月中加速減少購買公債即將於 3 月結束，更提到年內升息三次，2023 年再加息三次。

然而，日本央行 (BOJ) 將於今年 3 月結束購買公司債和商業票據，並據最新數據顯示，BOJ 十三年來首次縮小其資產負債表中的債券部位，悄悄調整超寬鬆計畫，但隨著美國公債收益率飆升，推動日本長期利率升至九個月高點，考驗著 BOJ 控制借貸成本在零左右的決心，今年 1 月 6 日 BOJ 稱將購買中長期和超長期公債，同時提出在 1 月 7 日至 14 日期間向市場注入 2 兆日圓，引發市場認為 BOJ 政策變化的議論可能會在接近年底的時候才會出現。

日本全國核心消費者物價指數 (年率)

資料來源：湯森路透

據上月數據顯示，日本全國核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期增長 0.5%，正在緩步走升，但通貨膨脹率遠低於 BOJ 的 2% 目標，BOJ 總裁黑田東彥一再強調，即使 FED 在考慮加息，BOJ 仍準備維持超低利率，並在必要時擴大寬鬆貨幣政策。

美國與日本利率走勢預測 (至 2023 年第二季)

資料來源：湯森路透

美元兌日圓 (USD/JPY) 月線圖

資料來源：湯森路透

隨著利率走勢預期的分化，利差交易可能在 2022 年主導市場，美元兌日圓 (USD/JPY) 則可能會繼續走高，若當前的趨勢是 2015-2016 年跌勢的 76.4% 費波納奇回檔位，日圓的貶值目標可能是 119.50 美元附近。

投資人若要掌握日圓貶值趨勢或利差交易，可透過遠東國際商業銀行 (下稱遠東商銀) 的外匯保證金交易此商品，買入 USD/JPY(即買入美元賣出日圓)或其他貨幣兌日圓。遠東商銀提供的外匯保證金交易，可以作「先買後賣｣或「先賣後買｣雙向交易，更是國內唯一提供 24 小時專人及網際網路外匯交易服務的銀行，備有資深的交易團隊，每日 (含國定假日) 提供「遠銀外匯每日評論｣，與客戶分享當日對各主要貨幣走勢的看法，還有各國重要經濟數據和事件發布的時間等供參考，但外匯市場瞬息萬變，如何即時掌握市場走勢相當重要，控制風險亦格外重要，投資人應特別留意。

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