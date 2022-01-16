連展投控技術獲青睞 蘋果找上門共同開發天線模組

蘋果 (AAPL-US) 積極拓展元宇宙，將推出 AR/MR 頭戴式產品，不過外電指出，蘋果該款產品因軟體、零組件問題，推出時程恐再遞延，市場傳，蘋果為加快腳步，天線模組找上台廠連展投控 (3710-TW) 共同開發，連展投控不評論客戶，但證實最近確實與客戶有新 VR/MR 案子進行中。

連展投控是控股架構，旗下無線通訊事業部門，現已分割成為連騰 (6818-TW) ，連展投控持股 6 成，專注在天線模組相關技術，曾是宏達電 (2498-TW) VIVE，以及國內 VR、元宇宙新創 XRspace 等頭戴設備天線主要供應商，具備內置天線設計能力及出貨實績、技術成熟，加上集團原本就供應蘋果多項產品，經驗豐富，因此被蘋果青睞，找上共同開發。

事實上，蘋果相當看重 AR/MR 發展，執行長庫克曾多次公開看好，AR 不僅能用於遊戲，也可應用在健康、教育、零售領域，具極大市場潛力，此外，分析師更認為，蘋果長年投入，目的就是以 10 年後 AR 頭戴裝置取代 iPhone。

根據市場先前傳言，蘋果 VR 將是一款 MR 獨立頭盔、具備 M1 等級的處理系統，運用相機鏡頭提供 MR 體驗。不過，近期外電指出，蘋果頭戴裝置研發過程遇阻，面臨軟體、鏡頭等零組件開發難題，推出時程再度延後；市場解讀，蘋果找上台廠開發，也有要持續去除開發瓶頸的味道。

連展表示，頭戴穿戴設備輕量化，對內部空間的要求至關重要，天線不但要能要能縮小體積並保持傳輸效率，連騰透過多樣化的製程，可以符合客戶所要求的目標。

此外，連展也拓展電動車市場，目前除了有車內影音連接器產品，也透過客戶，間接打進電動車大廠充電樁供應商，今年起可望有逐漸發酵，公司看好，在缺料狀況舒緩下，營運可望擺脫近年低迷，力拚獲利表現。