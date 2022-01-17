施羅德看好通膨壓力今年可望緩解 定價能力攸關投資價值

全球供應鏈瓶頸未解，引發通膨隱憂，但施羅德投信認為，多數產業供應鏈中斷情況有望在今年應會逐漸減緩，惟要留意通膨仍然是許多產業的重大風險，隨著更高的投入成本，將影響到消費物價和薪資，企業利潤率可能會面臨壓力，因此定價能力將會是投資關鍵。

施羅德投信指出，去 (2021) 年供應鏈的嚴重中斷主要與新冠肺炎造成的產能關閉和運輸瓶頸有關，預期供應鏈中斷的情況將於 2022 年逐漸降低，隨著市場對更高的需求做出反應並重建庫存，供應鏈積壓的情況可望迅速調整。

施羅德投信進一步指出，市場擔心通膨最終可能被證實不僅只是「暫時性的」，而且到目前為止，其中 10 月美國生產者物價通膨率達 8.6%，令人感到震驚，這反映物價上漲的影響，包括從能源和商品價格的上漲，一直到勞動成本的快速上漲。

其中勞動成本暴漲的現象讓許多經濟學家感到意外，原因在於歐美勞動力中有相當一部分尚未重返工作崗位，而勞動力短缺讓薪資產生巨大上漲壓力。

施羅德投信指出，2021 年的企業獲利成長非常強勁。隨著去年底新冠肺炎疫苗獲得批准，加上創紀錄的貨幣和財政刺激措施，雙雙支撐了商業活動快速反彈回升

但要注意的是，企業獲利可能在 2022 年面臨挑戰，包括生產成本增加的全面影響也尚未顯現，特別是服務業，這些因素都將使企業獲利處於更具挑戰性的環境。

施羅德投信表示，今年股市似乎存在明顯風險，尤其是當前估值相對較高，預期，企業應能夠將較高的成本轉嫁給消費者，但也有部分公司，像是產品差異很小或沒有差異的產業，將無法轉嫁上揚的成本。