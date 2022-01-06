〈美股早盤〉美債殖利率連4升 美股開低震盪

〈美股早盤〉美債殖利率連4升 美股開低震盪 (圖：AFP)
〈美股早盤〉美債殖利率連4升 美股開低震盪 (圖：AFP)

聯準會 (Fed)「鷹」聲響起，昨日尾盤拖累美股急殺，四大指數周四(6 日) 開低震盪。截稿前，道瓊工業指數跌 88 點或 0.24%，那斯達克綜合指數跌 0.35%，標普 500 指數小跌 0.06％，費城半導體指數跌 0.04％。美國長債殖利率漲續 4 天上揚，且一度站上 1.75％。

在 12 月會議紀要暗示央行可能提前升息和縮表後，對利率敏感的科技股周三重挫，拖累那斯達克暴跌於 3%，寫下 2 月以來最大單日跌幅，道瓊指數也自同日的高點回落。

美長債殖利率連續 4 天上漲，截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.732％，為 2021 月 3 月來最高水平。

殖利率走揚提振銀行股。截稿前，摩根士丹利 (MS-US) 漲 2.3％，摩根大通 (JPM-US) 漲 1.9％，美國銀行 (BAC-US) 漲 1.7％，花旗集團 (C-US) 漲 1.6％。

大型科技股普遍走低。截稿前，Netflix(NFLX-US)跌近 2.5％，特斯拉 (TSLA-US) 跌近 1%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.2％。

經濟數據面，美國上周初領失業金小幅回升至 20.7 萬人，高於市場預期，但仍徘徊於歷史低點。繼昨日 ISM 製造業 PMI 顯示供應鏈瓶頸有緩解跡象後，ISM 非製造業 PMI 將於稍後登場。

國際油價均彈升 2%。OPEC + 產油國哈薩克因爆發反政府示威，陷入動盪局勢，利比亞則因管線維護，導致原油日產量減少約 20 萬桶。

截至台北時間周四 (6 日)22 時許：  
  • 道瓊工業指數下跌 88.18 點或 - 0.24%，暫報 36318.93 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 53.65 點或 - 0.35%，暫報 15046.36 點
  • 標普 500 指數下跌 2.83 點或 - 0.06%，暫報 4697.75 點
  • 費半下跌 1.72 點或 - 0.04%，暫報 3875.90 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.42% 至每股 126.53 美元
  • 10 年期美債殖利率上漲至 1.732％
  • 紐約輕原油上漲 2.70％ 至每桶 79.95 美元
  • 布蘭特原油上漲 2.22% 至每桶 82.59 美元
  • 黃金下跌 2.04% 至每盎司 1787.80 美元
  • 美元指數下跌至 96.17
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 2.48％，至 553.45 美元

摩根大通 (JPMorgan) 將 Netflix 目標價自 750 美元下修至 725 美元，認為 Netflix 第 4 季訂戶成長表現恐令人失望。

Walgreens Boots(WBA-US) 早盤下跌 2.50％，至 52.65 美元

受惠於疫苗和檢測試劑的強勁銷售，Walgreens 公布最新一季營收、獲利均優於預期，營收報 339 億美元，調整後 EPS 報 1.68 美元，並調升全年獲利增長預估。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤上漲 12.76％，至 15.07 美元

Bed Bath & Beyond 公布最新一季營收年減 28% 至 18.8 億美元，遠遜預期，且虧損也較去年同期擴大至 2.76 億美元。該公司表示，供應鏈問題在 12 月進一步惡化，導致庫存不足。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 11 月進出口報 - 801.7 億美元，預期 - 736 億美元，前值 - 671 億美元
  • 美國上周 (1/1) 初領失業金報 20.7 萬人，預期 19.5 萬人，前值自 19.8 萬人上調至 20 萬人
  • 美國上周 (12/25) 續領失業金報 175.4 萬人，預期 168 萬人，前值自 171.6 萬人上調至 171.8 萬人
綠：經季節調整的初領失業金人數；紅：未經季節調整的初領失業金人數 (圖：Zerohedge)
綠：經季節調整的初領失業金人數；紅：未經季節調整的初領失業金人數 (圖：Zerohedge)
  • 台北時間 23:00 公布美國 11 月工廠訂單月增率，預期 1.4%，前值 1%
  • 台北時間 23:00 公布美國 11 月耐用品訂單月增率，前值 2.5%
華爾街分析：

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，隨著非農就業報告即將登場，投資人抱持謹慎情緒，市場整體氛圍可能變得更緊張，一旦就業表現優於預期，對美國經濟的信心將獲得提振，進而強化 Fed 在春天升息的預期。

Danske Bank Wealth Management 投資策略師 Lars Skovgaard Andersen 預計，市場震盪狀態至少會持續到科技股本月底開始發布財報為止，且可能會吸引投資人進場。Andersen 將拋售視為買進機會，但他認為相較於美國科技股，他更偏好受惠於利率上升的歐洲銀行股。

摩根大通私人銀行 (JPMorgan Private Bank) 全球策略師 Madison Faller 認為，聯準會會議今年無疑將持續為市場帶來波動，但投資人不必過度擔心，尤其是在市場還存在超額報酬 (alpha) 的情況下。

Faller 續稱，今年經濟增速和通膨都將放緩，但還是高於歷史趨勢水準，不過，這仍將大幅降低 Fed 引發重大市場調整的風險。

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