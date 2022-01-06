華爾街喊買亞馬遜：已撐過低迷 迎接璀璨2022年

亞馬遜 (AMZN-US) 2021 年股價表現在大型科技股中敬陪末座，但分析師主張仍有理由相信，該股 2022 年將會是璀璨的一年。

亞馬遜 2021 年股價僅上漲 2.4%，遠遜於 FAANG 股中其他 4 家。蘋果 (AAPL-US) 同期漲 34%、Meta Platforms (前名臉書) (FB-US) 股價上漲 23%、Netflix (NFLX-US) 上漲 11%，科技巨頭 Alphabet (GOOGL-US) 以 65% 漲幅拿下冠軍。

與此同時，微軟 (MSFT-US) 去年上漲 51%，遠大於科技股加權的那斯達克綜合指數同期 21% 升幅。

亞馬遜上回年度報酬率不佳發生在 2014 年，當時該股全年下跌 22%。

分析師舉出亞馬遜去年股價表現不佳的幾個背後因素。

一如其他電商，亞馬遜在與 2020 年進行年度比較時也相當艱困，因為 2020 年受到新冠疫情提振，消費者網購量大增，從衛生紙、口罩等民生用品，到辦公家具、健身器材等各種商品的線上採購，提振了亞馬遜、eBay (EBAY-US)、Etsy(ETSY-US)、Wayfair (W-US) 等公司的銷售額，有利其成長並推升其股價。

2020 年第二季起 ，到後面連續 3 季，亞馬遜較上一年度同期的獲利成長翻為 3 倍。(2020 年第二季為業務反映疫情影響的頭一季)

到 2021 年春季，隨著越來越多的美國人接種新冠疫苗，商店購物人潮回籠，且部分消費恢復到疫情前的習慣，例如旅遊和外出用餐等。

儘管網購力道仍強勁，但亞馬遜的年化成長率卻開始下降。2021 年第二季亞馬遜營收年增 27%，自上一年同期驚人的年化成長率 41% 大幅下降。

D.A. 高級研究分析師 Tom Forte 表示，亞馬遜過去 2 季的財報遜於預期，令股價承壓。

他指出，雖然雲端運算、廣告等關鍵業務在 2021 年表現良好，但掩蓋不了核心零售部門的糟糕表現。然而，Forte 對亞馬遜股票的評級為「買進」，目標價 3900 美元。

「若將 2021 年單獨來看，這表示，在雲和廣告方面做得好，對亞馬遜來說是不夠的。」

另外，Forte 認為，投資者對亞馬遜核心零售業務成本上升的擔憂也可能導致該股表現不佳。

亞馬遜曾預警，020 年和 2021 年的大部分時間將提撥數十億美元在防疫相關的成本上，例如提供前線員工安全措施、擴大實體網路以對應激增的需求。

接著，在去年防疫相關成本開始下降之際，亞馬遜和其他大型企業卻開始面臨全球供應鏈限制和缺工的問題。執行長 Andy Jassy 表示，亞馬遜第四季認列數十億美元的額外成本來解決這些問題。

重賞之下必有勇夫，亞馬遜靠加薪和發獎金的方式，在緊繃的勞動力市場中招兵買馬，但面對各倉庫人力水準不一的情況，亞馬遜不得不重新安排包裹路線，不僅拉長運輸路線，有時候也必須使用更昂貴的路線，才能擁有足夠處理訂單的人力。

Forte 認為，亞馬遜背負防疫相關成本的壓力眾所周知，但缺工問題卻令他意外，「我確實認為這點影響了股價表現。」

展望未來

在經歷了 2021 年的低迷之後，亞馬遜今年可望輕鬆一些。

Guggenheim 分析師 Seth Sigman 表示，在 2021 年成長放緩後，年化成長率的比較門檻下降，且亞馬遜過去兩年中對疫情相關的供應鏈和物流之投資也可望開始獲益。

「我們預期，經歷過去幾季的放緩後，2022 年成長應該會重新加速。」Sigman 給予亞馬遜股票「買進」評級，目標價 4300 美元。

然而，Forte 也表示，去年多項未解的因素仍可能令亞馬遜股價承壓，包括通膨壓力、供應鏈限制，以及勞動力的挑戰。

現今華爾街已有多位分析師將亞馬遜股票列為今年首選，包括 Jefferies、美銀、高盛以及加拿大皇家銀行資本市場，因為他們預期亞馬遜的電商業務將迎來大反彈。