愛奇藝去年大裁員後再傳副總裁辭職 股價一度暴跌10%

愛奇藝副總裁車澈周四（6 日）在社群媒體微信朋友圈發出離職貼文，該消息已經愛奇藝公司證實，車澈透露未來將追求潮流藝術領域創業夢想，不過仍擔任愛奇藝潮流文化顧問，愛奇藝開盤股價一度跳水逾 10%，但隨後反彈上漲。

車澈於 2017 年加入愛奇藝，先後製作了《中國有嘻哈》、《熱血街舞團》等熱播節目，以總製片人身份主導製作了《中國新說唱》、《我是唱作人》、《潮流合夥人》等系列節目，並在同年 9 月晉升為該公司副總裁。

愛奇藝執行長龔宇也特別表揚了車澈作為總導演在當年現象級綜藝節目《中國有嘻哈》策劃和製作中的突出貢獻，車澈此次離職讓愛奇藝痛失一名大將。

愛奇藝在去年 12 月初傳出裁員消息震驚影視業，有中國媒體報導指出，大裁員原因其實是影視行業的熱錢退散，而演員們紛湧向直播間。

據報導，2021 年影視行業受到疫情升溫、監管趨嚴，雙重壓力之下，資本加速逃離，行業不斷收縮，從業人員也在大量轉行。

值得注意的是，有多位業內人士認為，除疫情的影響，中國影視行業還要面對許多「意外」，例如鄭爽、吳亦凡等藝人失德、違法等重大新聞事件。在種種風險下，投資方越來越謹慎，而這帶來的直接影響就是項目的減少，工作人員可能「無活可幹」。

儘管如此，業內人士仍認為觀眾看電影、看電視的需求不變，影視行業總會有復甦的一天。

截稿前，愛奇藝 (IQ-US) 股價上漲 1.19%，每股暫報 4.24 美元，市值報 33.27 億美元。