劍指特斯拉！克萊斯勒發布Airflow概念車 擬2028年前全電動化

電動車市場不斷增長，又一家傳統車廠打算與特斯拉 (TSLA-US) 競爭。

握有克萊斯勒品牌的底特律大車廠 Stellantis (STLA-US) 在拉斯維加斯的 CES 大展上推出一款自動駕駛概念電動汽車「克萊斯勒 Airflow」，且這款新車只是前菜，克萊斯勒希望在 2028 年前全數改賣電動車。

克萊斯勒 Airflow 是全電動房車，將採用 Stellantis 最先進的車輛技術，例如配備三級自動駕駛功能，意味著駕駛在某些有限的條件下不再注意路況也很安全。

今日宣布的自動駕駛功能被歸類為二級，意即汽車雖然可以替駕駛做很多事情，例如管理速度甚至改變車道，但駕駛員仍須全程盯著路況。

除了自動駕駛技術外，Airflow 還將包括 STLA SmartCockpit，一款結合導航、智慧助理、電子商務、車載系統支付等的多元化軟體功能平台，用戶可用以連接工作和家庭設備。每回充飽電後的目標里程可達 350 至 400 英哩，目前定價尚未公布。

Stellantis 設計長 Ralph Gilles 在公司發布會上表示：「Airflow 代表了克萊斯勒品牌邁向完全電氣化未來的開端。」

Airflow 將成為克萊斯勒的第一款全電動汽車，並將於 2025 年上路。克萊斯勒計劃到 2028 年成為全電動車生產商。

Stellantis 希望到 2030 年前，全電動車在歐洲新車銷售量中佔比達 70%，以及在美國新車銷售量中佔比達 40%，與其他車廠的電動車銷售目標類似，例如通用 (GM-US) 和福特 (F-US)。

在此滲透水準下，美國和歐洲的電動車銷量應均可達到每年 2000 萬輛左右，為 2021 年銷量的 10 倍。

如今特斯拉在美國市占率約 70%，在歐洲約 20% (係因歐洲銷售的電動車款遠多於美國)。投資者須關注的問題是，傳統車廠能從特斯拉手中搶下多少份額，又或者說特斯拉能守住多少份額。

一些華爾街最樂觀的估計是，到 2030 年之前，特斯拉全球電動車市占率將達 20%。