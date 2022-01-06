Fed會議紀要：最早可能3月升息 之後開始縮表

美國聯準會（Fed）周三（5 日）公布 12 月會議紀要顯示，在高通膨背景下，最早可能在 3 月開始升息，此外 Fed 也預期在今年開始升息後的某個時間點，開始縮減資產負債表。

Fed 官員並未對何時開始出售約 8.8 兆美元的公債與抵押擔保證券 (MBS)，不過會議紀錄顯示可能在 2022 年某個時間點展開，且可能就在未來幾個月。

12 月會議紀錄寫道：「幾乎所有與會官員認為，在首次調升聯邦資金利率目標區間之後的某個時間點，開始縮表可能是合適的。」目前市場預估 Fed 將在 3 月開始升息，意味著縮表可能在夏季前開始。

會議紀錄還透露，縮表速度可能會比 2017 年 10 月的貨幣政策正常化周期更快。

由於 Fed 可能在 2022 年收緊貨幣政策，華爾街對此消息反應消極，股市走跌，美債殖利率走高。

決策官員認為在新冠疫情初期實施的超寬鬆政策不再合理，在談到支持升息的雙重目標時，官員們表達對通膨飆升的擔憂，同時表示就業市場接近充分就業。

嘉信理財（Charles Schwab）固定收益策略師 Kathy Jones 表示，「Fed 官員不只是說說而已，顯然已經進行相當長時間的討論」，這可以從會議紀錄裡有段名為「政策正常化考量的討論」的內容得見，「看起來，官員們已經準備好了。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）12 月將基準利率維持在接近於零的水準，同時利率預測點狀圖顯示，與會者預估 2022 年最多升息 3 次，每次升息 1 碼（0.25 個基點），2023 年再升息 3 次，2024 年再升息 2 次。

根據 12 月會議紀錄，決策官員認為通膨指標比先前預期的更高、更持久，儘管 2022 年經濟成長將強勁，但高通膨已構成重大風險，甚至可能比疫情還嚴重。因此官員們表示，收緊政策的時候可能比預期還早。

此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布將加快縮減每月購債計畫腳步，最終購債計畫將在 3 月左右結束，之後委員會將有時間討論升息。

芝加哥商品交易所（CME）Fedwatch Tool 顯示，目前聯邦基金期貨市場價格顯示，Fed 在 3 月首次升息的可能性約為 2 比 1。交易員預期，下一次升息將在 6 月或 7 月，然後在 11 月或 12 月進行第三次升息。

Fed 官員表示，升息與縮表的目的是為因應比意料中更高、更持久的通膨。美國消費者物價指數 (CPI) 正以近 40 年來最快的速度上漲。