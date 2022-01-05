黎明將至 紐約Fed新指標：全球供應鏈壓力可望見頂！

根據紐約聯邦準備銀行週二 (4 日) 公布的新指標，打亂商品流動且引發高通膨的全球供應鏈壓力，可望終於見頂。

這項指標稱為「全球供應鏈壓力指數」 (GSCPI)，記錄自 1997 年以來供應鏈的中斷情況。模型顯示，目前全球供應壓力比正常水準高出約 4.5 個標準差——這是 1997 年以來從未出現過的極端水平，但緩解之日可能也將到來。

由 Gianluca Benigno 和 Julian di Giovanni 領導的紐約聯準銀經濟學家團隊寫道，該指數最新數據表明，處於歷史高位的供應鏈中斷情形「已經見頂，未來可能會開始緩和」。

GSCPI 結合華爾街偏好的幾種供應鏈指標，包括跨境運輸成本，如追蹤原物料成本的波羅的海乾散貨指數 (BDI)，還納入可衡量往返美國航空貨運成本的勞工部價格指數，以及採購經理人指數 ( PMI) 調查中的各國製造業數據，可一窺製造商交貨延遲的嚴重程度，以及包括美國、歐元區和中國在內的主要經濟體的積壓訂單規模。

紐約 Fed 共測試 27 個變數，來估算 GSCPI 指標。

研究人員表示，疫情期間供應鏈壓力的激增程度，抵銷了該指數過去的漲幅，包括 2011 年大海嘯重創日本生產，以及泰國洪水削弱了全球汽車和電子產品產能。

報告中說：「與疫情爆發以來觀察到的 GSCPI 高峰相比，上述事件相關的 GSCPI 高峰小巫見大巫了。GSCPI 在疫情開始時跳躍式上升，因當時中國實施封城，接著該指數短暫下降，因為 2020 年夏季左右全球開始復工，隨後在 2020 年冬季時，因應新冠疫情重燃和之後的復甦期，該指數以驚人速度上升。」

假如供應鏈瓶頸如研究人員預測即將觸頂，對美國政府來說是好消息，因為大眾對供應鏈問題導致食品和能源漲價相當焦慮，11 月消費者物價指數 (CPI) 暴升 6.8%，為 1982 年以來最火熱水準，已引發民眾對政府執政的不滿。

在 CNBC 和 Change Research 最近發布的一項民意調查中，60% 的美國受訪者表示不贊成拜登政府對經濟的處理，使拜登的支持度較 9 月下降 6 個百分點。約莫 72% 受訪者不贊成拜登對日常用品物價的處理方式，66% 受訪者不認同政府充裕民眾錢包的作為。